Recenze: Vždycky měl rád kovboje. Ringo z Beatles po osmdesátce opět zpívá country

Než se bubeník Ringo Starr stal členem The Beatles, chtěl se odstěhovat do Texasu za svými oblíbenými zpěváky country a blues. Osmnáctiletý mladík v rodném britském Liverpoolu dokonce navštívil americký konzulát a vyplnil formulář s žádostí o pracovní povolení. "Dali mi seznam fabrik v Texasu, kde by mohli mít místo," vzpomíná.

Z plánu nakonec sešlo. Ale láska ke country siru Ringovi Starrovi zůstala a ve svých 84 letech se z ní nyní vyznává na právě vydaném studiovém albu nazvaném Look Up, na jehož obalu pózuje v kovbojském klobouku.

Ringo samozřejmě navždy zůstává spojený s tím, co zažil mezi roky 1962 až 1970 jako nejstarší člen Beatles. Slávu anglické skupiny, kterou i více než půlstoletí po rozpadu poslouchá měsíčně 33 milionů lidí na platformě Spotify, nedávno připomněly dokumentární filmy Get Back od režiséra Petera Jacksona či Beatles ’64 od Martina Scorseseho.

Aktuálně jsou Beatles po desítkách let nominovaní na cenu Grammy za svou zřejmě již opravdu poslední píseň Now and Then, předloni dotvořenou umělou inteligencí. Jejich památku Ringo s druhým zbývajícím žijícím kolegou, dvaaosmdesátiletým Paulem McCartneym, připomněli minulý měsíc na vyprodaném koncertu v londýnské O2 areně, kde zpívali skladby jako Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. A další velký projekt už se rýsuje: čtyři hrané filmy o životech členů Beatles připravuje Sam Mendes, respektovaný režisér bondovky Skyfall nebo dramatu Americká krása.

Ringova nová deska se však vrací před tohle vše. Až do bubeníkova dětství, kdy v liverpoolské dělnické čtvrti vyrůstal za skromných podmínek jen s matkou. "Aby nás uživila, pracovala jako uklízečka, servírka nebo pekařka," vzpomíná bubeník v knižním životopisu Ringo: With a Little Help, který roku 2015 napsal pouze shodou okolností jmenovec Michael Seth Starr.

Budoucí člen Beatles jako dítě zameškal dva roky školy v důsledku operace slepého střeva. Další dva roky ztratil poté, co na prahu puberty onemocněl tuberkulózou. Při rekonvalescenci nejenže objevil bicí, také poslouchal country desky, které do přístavního Liverpoolu vozily obchodní lodě z USA. A sledoval filmové westerny se zpívajícím kovbojem Genem Autrym. "V televizi je dávali vždycky v sobotu ráno. Jako kluka mě nadchlo, když jednou začal zpívat South of the Border," zmiňuje scénu ze stejnojmenného snímku natočeného roku 1939.

Po zotavení si našel první zaměstnání jako poslíček u drah nebo číšník na parníku, načež čtyři roky strávil v továrně na tělocvičné nářadí. Až když začal bubnovat ve své první velké kapele Rory Storm & the Hurricanes, získal Richard Starkey přezdívku Ringo. Nejen proto, že na každé ruce nosil dva prsteny, anglicky rings, ale opět s odkazem na pistolníky: Johnnyho Ringa z westernového seriálu a Ringo Kida, postavu ve filmové kovbojce Přepadení od režiséra Johna Forda.

Svůj oblíbený žánr v menší míře uplatnil už v Beatles: na desce Help! zpíval coververzi Act Naturally od americké country hvězdy Bucka Owense, pro takzvané Bílé album složil psychedelické country Don’t Pass Me By. A sotva se skupina v roce 1970 rozpadla, Ringo odletěl na několik dnů do amerického Nashvillu, kde se špičkovými instrumentalisty jako hráčem na pedal steel guitar Petem Drakem nebo Charliem McCoyem na foukací harmoniku natočil své první country album nazvané Beaucoups of Blues. Tehdy však pouze coby zpěvák, zatímco na nynější, v pořadí již 21. studiové desce Look Up také bubnuje.

Většinu z 11 písní na novinku složil T Bone Burnett. Někdejší spoluhráč Boba Dylana patří k nejvyhledávanějším producentům americké hudby, za soundtracky k filmům Bratříčku, kde jsi nebo Návrat do Cold Mountain obdržel Grammy, stejně jako za album natočené se zpěváky Robertem Plantem a Alison Krauss. "Ringo Starr by se mohl jmenovat třeba šerif města Tombstone v Arizoně. Je to kovbojské jméno, a tak jsem mu napsal kovbojskou baladu v duchu Gena Autryho," popsal Američan v časopisu Rolling Stone. Protože se Ringovi líbila, následovaly další. Až se dohodli, že Burnett bude i produkovat.

Všechny skladby na desce jsou kratší než čtyři minuty a vyprávějí o základních věcech jako lásce, rozchodech či stárnutí. Textařsky však zaujme snad jedině String Theory, na základě populární teorie strun hravě rozvíjející představu světa, ve kterém jsou základním stavebním kamenem všeho muzika a láska.

Stále povědomá barva Ringova barytonového hlasu ani po desítkách let nevybledla. Zároveň to ale nikdy nebyl hlas s takovým rozsahem či emočním zabarvením, aby zněl za všech okolností zajímavě celou desku nebo koncert. I proto bubeník od roku 1989 účinkuje s All-Starr Bandem vycházejícím z premisy, že někdejšího člena Beatles chce doprovázet každý - a tak třeba jejich poslední vystoupení v pražském Kongresovém centru před sedmi lety stálo na Ringově interakci s hudebníky typu kytaristy Stevea Lukathera ze skupiny Toto.

V titulní skladě z alba Look Up vzkazuje Ringo Starr lidem, aby neztráceli naději. | Video: Universal Music

Osobnosti nechybí ani na aktuální nahrávce. Ve třech písních zpívá a hraje na kytaru mladá hvězda amerického bluegrassu Billy Strings, který hned v úvodním songu Breathless završuje svůj virtuózní part několika takzvanými flažoletovými tóny.

Jinde sólo na slide guitar vymyslel Joe Walsh, člen slavných Eagles. Svými hlasy zase přispěly sestry kytaristky Larkin Poe z amerického Jihu, zpívající houslistka Alison Krauss vyznamenaná 27 cenami Grammy nebo další bluegrassový talent, třicátnice Molly Tuttle. Když se v songu Never Let Me Go ozve foukací harmonika Mickeyho Raphaela z kapely Willieho Nelsona, trochu to evokuje beatlesácký hit Love Me Do.

Celé to má pro Burnetta typicky dřevní zvuk kombinující elektrické i akustické kytary, kontrabas, housle, mandolíny či smyčce. A přestože třeba píseň Can You Hear Me Call byla zjevně inspirovaná songem Can’t You Hear Me Callin’ od průkopníka bluegrassu Billa Monroea, celek má spíš než k čistému country blíž k albům, jaká Burnett v novém tisíciletí vyrobil veteránům Greggu Allmanovi nebo B.B. Kingovi. Nejvíc na něj sedí označení americana, tedy hudba od kořenů míchající prvky country, folku, blues či rockabilly.

Bohužel jedna píseň střídá druhou bez větší jiskry. Možný důvod odhalí pohled do bookletu: Ringo se s většinou hostů ani nepotkal ve studiu. Svůj hlas a bicí natočil doma v Los Angeles, zatímco ostatní nástroje či vícehlasy producent nasnímal v Nashvillu.

Výsledkem je formálně dotažená, ale úplně obyčejná a zapomenutelná deska, ke které se bude vracet málokdo. Rozhodně má daleko k tomu, aby byla označovaná za "svým způsobem pokračování Beatles for Sale" či "novodobou klasiku", jak v bookletu přehnaně nadšeně píše písničkář Elvis Costello.

Sympaticky působí, že Ringa po osmdesátce country stále baví. A že nepozbyl optimismu. Bubeník žijící s herečkou Barbarou Bach, někdejší Bond girl z filmu Špion, který mě miloval, má dnes podle rozhovorů největší radost ze svých deseti vnoučat. Nejen jim v titulní písni Look Up klade na srdce, aby neztrácela naději. "Tam nahoře, kde hraje hudba, svítí světlo i v těch nejtemnějších dnech," zpívá. A možná přeneseně vzkazuje, aby lidé nekoukali na zem nebo pořád do mobilních telefonů, nýbrž nahoru a kolem sebe. Jinými slovy aby žili tady a teď.