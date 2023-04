Z české dechovky k revoltě v country. Texaská hvězda Willie Nelson slaví devadesátiny

Začínal jako doprovodný muzikant v české dechovce, stal se jednou z největších hvězd country hudby, westernovým hercem, zastáncem kouření marihuany a amerických farmářů. Texaský zpěvák Willie Nelson v sobotu slaví devadesátiny. V 70. letech byl jedním z těch, kdo odstartovali hnutí nashvillských psanců, které znamenalo revoluci v country. V češtině jeho písně zpívali Pavel Bobek nebo Michal Tučný.

Pochází z malé obce v Texasu, přesto ho zná celý hudební svět. Zpěvák, skladatel a kytarista Willie Nelson se narodil 30. dubna 1933 v Abbottu s třemi stovkami obyvatel. První hudební angažmá nenaznačovalo, že by z něj měla být hvězda - Nelson hrál jako doprovodný muzikant v dechovém orchestru českých vystěhovalců. Brzy ale začal natáčet, psát vlastní písně a roku 1960 přesídlil do Nashvillu v Tennessee, hlavního města country hudby.

Držitel patnácti cen Grammy nakonec vydal 73 desek a roku 1993 se stal členem síně slávy country. Fanoušci ho znají jako vousatého sympaťáka s dlouhými šedivými copy. Kromě koncertování je také hercem, účinkoval ve třicítce filmů, nejčastěji westernového žánru. Upozornil na sebe také v satirické komedii Vrtěti psem o manipulaci veřejného mínění. Proslul jako aktivista za práva amerických farmářů, používání biopaliv a legalizaci marihuany.

První píseň napsal v sedmi letech, dva roky studoval agronomii na Baylorově univerzitě v Texasu, než se oddal hudbě. Roku 1952 se také poprvé oženil. Celkem byl ženatý čtyřikrát a má sedm dětí. Na sólovou dráhu se vydal v roce 1962, kdy vydal první desku And Then I Wrote.

V 70. letech byl jedním z hlavních představitelů hnutí nashvillských psanců, kteří znamenali revoluci pro country hudbu. Nelíbil se jim směr, kam se ubírala, odmítali komerci, nažehlené košile, televizní pozlátko a unifikované písně postrádající jakoukoli stopu opravdovosti. Místo toho se obrátili ke kořenům a proti tlaku producentů prosadili vlastní autorský styl.

Kromě Nelsona sem patřili Waylon Jennings, Kris Kristofferson nebo Johnny Cash. Z potemnělé základny na jedné z nashvillských ulic, kde se odehrával nepřetržitý mejdan plný hudby, alkoholu a jiných návykových látek, řídil hnutí zpěvák a producent Tompall Glaser. Hymnou psanců se stala píseň Are You Sure Hank Done It This Way (Jseš si jistý, že to Hank Williams dělal takhle) věnovaná jedné z prvních hvězd světové country. Napsal ji Jennings, později ji přezpíval například James Hetfield ze skupiny Metallica.

Willie Nelson a Keith Richards na pódiu během koncertu Outlaws & Angels v Los Angeles v květnu 2004 | Video: Youtube.com

Nelsonovy písně zpívali česky například Pavel Bobek (Muž na konci světa) a především Michal Tučný (Cesty toulavý, Všichni jsou už v Mexiku nebo Báječná ženská). Již v 70. letech se Nelson vymezil proti tradicionalistickým formám v country music; v jeho hudbě se objevují prvky jazzu, blues, gospelu i rocku. Podle některých se více hodí do jazzového klubu než do countryového baru.

Také v pokročilém věku je Nelson produktivní a prakticky každý rok vydává novou desku. Jako velký příznivec marihuany kromě country experimentuje s reggae. Svoji zatím poslední Grammy získal v únoru za loňské country album A Beautiful Time. Donedávna vystupoval na koncertech, kam zval slavné muzikanty z celého světa a různých žánrů. Na pódiu s ním hráli Keith Richards z Rolling Stones, jamajský reggae zpěvák Toots Hibbert nebo rocker a rapper Kid Rock.

V otcových stopách kráčí jeden z Willieho synů Lucas, který s kapelou Lukas Nelson & Promise of the Real několik let doprovázel i nahrával s kanadským písničkářem Neilem Youngem.