Fanoušci slyšeli i stovky jeho koncertů. Do Prahy se vrací Dave Matthews Band

Americká rocková skupina Dave Matthews Band toto úterý v pražském sále O2 universum představí loňské album nazvané Walk Around the Moon. V metropoli vystoupí po pěti letech. Vstupenky za ceny od 1690 korun jsou stále v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.

Dave Matthews se do Prahy vrací po pětileté pauze. | Foto: Reuters

Skupina proslula jedinečnou směsí různých žánrů od rocku přes jazz a folk až po world music. Z poslední desky na současném turné hraje písně Break Free, Madman's Eyes, Monsters nebo Singing From the Windows.

Dave Matthews Band se naposledy představil v pražském Foru Karlín na jaře 2019. V průběhu tříhodinového koncertu nabídl průřez svou tvorbou i skladby z tehdy aktuálního alba Come Tomorrow. Posluchače bavil rozsáhlou improvizací, která mu rok nato vynesla nominaci do Rokenrolové síně slávy. Navzdory přání fanoušků tam zatím zvolen nebyl, letos ale bude mít další šanci.

Skupina má na kontě několik platinových alb a nejrůznější ocenění. Od založení v roce 1991 prodala více než 25 milionů vstupenek a 38 milionů CD či DVD. První album nazvané Under the Table and Dreaming zveřejnila v roce 1994. Především ale od té doby každý rok neúnavně jezdí na turné. Fanoušci s ní absolvují často i více koncertů v řadě, které si smějí natáčet.

Formaci založil a dosud ji vede sedmapadesátiletý zpívající kytarista Dave Matthews, který se proslavil emotivním vokálním projevem. Jeho kapela je zase synonymem energických večerů.

Podobně jako jiné skupiny fungující na takzvané jambandové scéně jako The Grateful Dead nebo Phish si vybudovala početnou fanouškovskou základnu. Muzikanti napsali přes 1100 skladeb, v aktuální rotaci jich mají zhruba 275, žádný koncert tak není stejný. Zařazují i coververze písní od Pink Floyd, Neila Younga nebo třeba Talking Heads.

Pochvaly se jim dostalo například od britských The Rolling Stones, kteří band v 90. letech minulého století pozvali jako předskokany svého turné Bridges to Babylon.

Deník New York Times vloni otiskl příběhy některých fanoušků, kteří na Dave Matthews Band nedají dopustit. Například dvaačtyřicetiletý učitel Josh Roberts z Las Vegas tvrdí, že od roku 1995, kdy ho objevil jako středoškolák, navštívil 523 jeho koncertů, za které utratil přes 100 tisíc dolarů. "Zpívají o lásce, depresi, sexu, věcech, na které se napojíte," vysvětluje.

Jiný posluchač, osmačtyřicetiletý Rob Bokon, navštívil 154 koncertů v 18 státech, zatímco stejně stará Alexa Miller Hall za lístky na 164 vystoupení utratila skoro 200 tisíc dolarů a nakonec si v komunitě příznivců této kapely našla i manžela.

Písně Dave Matthews Bandu pronikly také do filmu. Zazněly v komediálním dramatu Lady Bird z roku 2017 nominovaném na Oscara.

Matthews je nejen muzikant, ale také herec. Objevil se třeba v romantické komedii Zkus mě rozesmát s herci Adamem Sandlerem a Jennifer Aniston z roku 2011.

Video: Dave Matthews Band hraje Break Free