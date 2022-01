Český skladatel a dirigent Kotík jako první Evropan obdržel Cageovu cenu

Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík ve Spojených státech získal prestižní Cenu Johna Cage udílenou newyorskou Nadací pro soudobé umění. Propagátor soudobé hudby Kotík, který je znám jako zakladatel Ostravských dnů a tento čtvrtek oslavil osmdesátiny, ocenění obdržel coby první Evropan.

Cena je od začátku 90. let minulého století předávána vždy jednomu umělci každé dva roky coby "uznání mimořádného úspěchu v umění za práci, jež odráží ducha Johna Cage".

Letošní laureáty v pěti disciplínách od tance po poezii oznámili pořadatelé ve čtvrtek večer. Před Kotíkem cenu obdrželi skladatelé Meredith Monková, Phill Niblock nebo Christian Wolff.

S cenou je spojena odměna ve výši 45 tisíc dolarů, v přepočtu 985 tisíc korun. Jmenuje se po americkém skladateli a jednom ze zakladatelů nadace Johnu Cageovi, kterého Kotík znal. Roku 1964 do tehdejšího Československa přiletěla taneční skupina s avantgardním choreografem Mercem Cunninghamem, klavíristou Davidem Tudorem, výtvarníkem Robertem Rauschenbergem a právě skladatelem Cagem. Vystoupili v Praze a Ostravě.

"Pro Prahu to byla mimořádná událost," vzpomněl pro Hospodářské noviny Kotík, jehož ansámbl Musica viva pragensis dirigovaný Cagem tehdejší koncert odehrál. Akci pomáhala zorganizovat Kotíkova matka. "V Československu existoval jen klasický balet, Cunninghama patrně nikdo z tehdejšího Národního divadla neznal. Pro ně to byli jen kontroverzní umělci ze Západu," dodal skladatel.

Petr Kotík začal komponovat v 50. letech minulého století, už na konzervatoři se orientoval na soudobou hudbu. Flétnu a kompozici studoval v Praze a Vídni, od roku 1969 žije v USA. V Česku je znám jako zakladatel ansámblů Musica viva Pragensis, Quax či v novém tisíciletí Ostravská banda, v New Yorku od 70. let vede S.E.M. Ensemble.

Roku 2000 založil Kotík Ostravské centrum nové hudby, které pořádá festivaly Ostravské dny a Dny nové opery.

Mezi nejznámější Kotíkovy kompozice patří Hudba pro 3 in memoriam Jana Rychlíka, šestihodinová Many Many Women na text Gertrudy Steinové, čtyřhodinová Explorations in the Geometry of Thinking na text Richarda Buckminstera Fullera, symfonické skladby Music in Two Movements, Variace pro 3 orchestry, dvě smyčcová kvarteta nebo opera Master-Pieces opět na libreto Gertrudy Steinové. Kotík střídavě žije a pracuje v New Yorku a Ostravě.