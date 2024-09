Česká filharmonie zahájila sezonu, v prosinci se vrátí do Carnegie Hall

Koncertem, na němž zazněla díla Antonína Dvořáka a Hectora Berlioze, tuto středu Česká filharmonie v pražském Rudolfinu zahájila 129. sezonu. Místo indisponovaného šéfdirigenta Semjona Byčkova, jenž podstoupil operaci zad a potřebuje čtyři týdny rekonvalescence, orchestr vedl sedmaosmdesátiletý Švýcar Charles Dutoit.

Vystoupení se opakuje ve čtvrtek. Záznam středečního večera lze vidět na webu České televize.

Klavírní koncert Antonína Dvořáka zahrál třiatřicetiletý Daniil Trifonov, jenž bude v nastávající sezoně rezidenčním umělcem České filharmonie. V Americe žijící pianista s ruskými kořeny sklidil uznání publika, které si dlouhým aplausem vytleskalo přídavek.

Ve druhé části večera následovala Berliozova Fantastická symfonie z roku 1830, kterou dirigent Leonard Bernstein označil za "první hudební výlet do psychedelie". U zrodu této kompozice stála zprvu neopětovaná láska k irské herečce Harriet Smithson. Slavný romantický klenot je považován za "výbuch nastřádaných emocí" tehdy šestadvacetiletého francouzského autora.

Švýcarský dirigent Dutoit patří k největším odborníkům na francouzskou i ruskou hudbu 19. a 20. století. Českou filharmonii řídil za více než šest desítek let čtrnáctkrát. Poprvé do Prahy zavítal roku 1972, zatím naposledy se s filharmoniky setkal roku 2007.

První abonentní týden nové sezony České filharmonie místo indisponovaného Semjona Byčkova převezme pětaosmdesátiletý německo-polský dirigent Marek Janowski. Na programu budou díla Johannesa Brahmse: jeho Druhá symfonie a Čtyři vážné zpěvy, které v úpravě pro basbaryton a orchestr zazpívá Christian Immler.

Letošní část sezony má ještě patřit Roku české hudby, tedy kulturní události připomínající každých deset let významná výročí hudebních osobností. Tato etapa vyvrcholí prosincovým rezidenčním turné České filharmonie do New Yorku a Toronta s violoncellistou Yo-Yo Maem, houslistou Gilem Shahamem a právě klavíristou ze zahajovacích koncertů. "Daniil Trifonov bude i jedním ze sólistů prosincového českého týdne v newyorské Carnegie Hall, jímž vyvrcholí Rok české hudby 2024," potvrzuje David Mareček, generální ředitel orchestru.

K němu se v následujících měsících vrátí dirigenti Alain Altinoglu, Giovanni Antonini či Tomáš Netopil. Poprvé přivítá dirigentku Nathalii Stutzmann nebo Alana Gilberta. Přijedou také debutující sólisté - australský klavírista Kristian Bezuidenhout, britský violoncellista Sheku Kanneh-Mason nebo italská klavíristka Beatrice Rana. S filharmoniky v Praze vystoupí norský klavírista Leif Ove Andsnes.

Mezi českými umělci nebudou chybět houslisté Jan Fišer a Jiří Vodička, violistka Eva Krestová a violoncellista Ivan Vokáč. Pravidelným uměleckým partnerem orchestru zůstává Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Tradiční Koncerty pro svobodu a demokracii 16. a 17. listopadu v Rudolfinu se uskuteční s houslistou Josefem Špačkem a dirigentem Petrem Popelkou.

U společnosti Pentatone vydá Česká filharmonie v sezoně 2024/2025 CD se třemi vrcholnými symfoniemi a koncertními předehrami Antonína Dvořáka a nahrávku s Legendami a Slovanskými rapsodiemi pod vedením Tomáše Netopila. Pokračuje projekt souborné nahrávky symfonií Gustava Mahlera, který vyvrcholí Osmou symfonií.

Rozpočet České filharmonie dosahuje 450 milionů korun. Přibližně 270 milionů poskytuje ministerstvo kultury, okolo 80 milionů činí příspěvek sponzorů a dárců. Soubor je zhruba ze 41 procent soběstačný.

Šéfdirigent Semjon Byčkov letos oznámil, že v roce 2028 složí funkci. "Po deseti letech vedení tohoto orchestru nastane čas, abych z pozice šéfdirigenta a hudebního ředitele odstoupil," uvedl. Petrohradskému rodákovi bude tou dobou 76 let. Jméno jeho nástupce zatím Česká filharmonie neoznámila. Jejím hlavním hostujícím dirigentem zůstává Jakub Hrůša, k němuž v této sezoně přibude na dalších pět let slovutný sir Simon Rattle.

