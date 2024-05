Albem roku jsou Pozdravy z polepšovny. Cenu Apollo dostala Vaverková

Albem roku na cenách české hudební kritiky Apollo se staly Pozdravy z polepšovny, které natočila v Berlíně žijící hudebnice Anna Vaverková. Sošku převzala tento čtvrtek večer v pražském Lucerna Music Baru, návštěvnost byla spíš symbolická.

"Statisticky jsem s tím nepočítala. Všechna ta nominovaná alba jsou strašně dobrá, takže si toho moc vážím. Všechna si je poslechněte. Gratuluji všem, že jste vydali skvělou hudbu," řekla jenom Vaverková, kterou porotci vybrali ze sedmi nominovaných. Kromě sošky od designérů Maxima Velčovského a Jana Jaroše dostala šek na 20 tisíc korun. V kategorii singl roku vyhrál virtuální projekt Nivva se skladbou Sirens. Záznam předávání lze zpětně zhlédnout v iVysílání České televize.

"Blahopřeji všem výhercům. Jako holku mě strašně těší, že to letos vyhrály ženské hlasy," konstatovala pak Saša Langošová, zpěvačka rockové kapely November 2nd. Ta na předávání cen Apollo vystoupila naživo stejně jako elektronická formace Ohm Square a písničkář Jáchym Kovář alias Yasha 96.

Své oceněné debutové album, na němž mísí autentické texty s popovým zvukem a chytlavými melodiemi, Anna Vaverková pojmenovala podle vzpomínky. Výzvu "polepši se" prý vždy slyšela při loučení s otcem. "Já ani můj bratr nevíme, proč to říkal, prý to je prostě pozdrav, který mu říkal zase jeho táta. I v té písničce je to proto otevřené," uvedla.

Pražská rodačka Vaverková je známější v zahraničí než doma, s berlínskou kapelou The Flavians v roce 2019 vystoupila na anglickém festivalu Glastonbury. Letos pro změnu koncertovala na přehlídce South by Southwest v texaském Austinu. Za album Pozdravy z polepšovny už v březnu dostala cenu Anděl v kategorii alternativa a elektronika, byla také nominovaná na ocenění Vinyla.

Vítěz singlu roku Nivva je pražský audiovizuální projekt, v jehož čele stojí digitální avatar, který tvůrcům umožňuje zůstat v anonymitě. Introvertní zpěvačka, skladatelka a 3D grafička, jež Nivvě propůjčila hlas, se při vytváření její grafické podoby inspirovala vlastní tváří. Projekt Nivva za výhru v kategorii singl roku dostal šek na 10 tisíc korun.

Ceny Apollo letos pořadatelé udělili potřinácté. Loni vyznamenali kytaristu a producenta Lazer Vikinga za nahrávku Tunnel Vision, singlem roku pak desetičlenná porota vyhlásila skladbu 7teen od hudebníka Mata213.

Video: Anna Vaverková zpívá Polepšovnu