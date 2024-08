Tvrdá pocta Smetanovi. Na festivalu se klasická hudba setká s black metalem

Překvapením pro posluchače tvrdé hudby bude na letošním ročníku festivalu Brutal Assault, který začne příští středu 7. srpna, vystoupení přední české blackmetalové formace Cult of Fire. S orchestrem vedeným dirigentem Martinem Šandou složí poctu Bedřichu Smetanovi. Stane se tak u příležitosti letošního 200. výročí skladatelova narození.

Cult of Fire, kteří se jako jedni z mála českých blackmetalových skupin prosadili v mezinárodním měřítku, doprovodí Bohemian Symphony Orchestra Prague. Světy klasické hudby a black metalu se na Brutal Assaultu protnou poprvé. "Odehrají unikátní set připravený speciálně pro tento festival," avizují pořadatelé akce, která se zaměřuje na extrémní odnože heavy metalu a jako tradičně se uskuteční v barokní pevnosti Josefov na Náchodsku. Vloni tam včetně umělců a servisu dorazilo okolo 20 tisíc lidí.

Vystoupení Cult of Fire bude postavené na nových skladbách přímo či nepřímo inspirovaných Smetanou. Jedná se o hudbu složenou multiinstrumentalistou Vladimírem Pavelkou a zaranžovanou Martinem Šandou pro kapelu a orchestr. "Dělal jsem například aranže Z českých luhů a hájů v metalové verzi," zmínil před časem Šanda.

Nepůjde o jedinou spolupráci tohoto tělesa s někým z rockové scény. Hned na zářijových slavnostech v Novém Jičíně doprovodí Bohemian Symphony Orchestra Prague rockera Viléma Čoka. "Ortodoxní rockeři se na podobná spojení moc netváří, ale je to o nabírání fanoušků. Dlouhodobě by to kapele asi kazilo image, ale v rámci snahy přijít s něčím novým je to dobré," myslí si Čok.

Ten už si v minulosti jako člen Pražského výběru zahrál s Českým národním symfonickým orchestrem. "Bude to něco jiného, protože s Výběrem jsem nezpíval, ale hrál na baskytaru. Teď jsem kývl na něco jiného, je to nová zkušenost. Chtěl jsem, aby to bylo originální, a dal jsem si podmínku, že zazpívám něco, co určovalo moji hudební kariéru," pokračuje Čok.

Se symfoniky v Novém Jičíně 6. září zazpívá čtyři písně - hity své sólové kariéry Na václavskym Václaváku a Ó hory, ó hory plus převzaté písně Black Night od Deep Purple a Anarchy in the U.K. z repertoáru Sex Pistols. "Rock a punk, dva protipóly, které určily můj směr. To bude kouř," těší se hudebník.

Bohemian Symphony Orchestra Prague v čele s šéfdirigentem Šandou čeká i účinkování se slovenskou skupinou Elán, která má mnoho příznivců v Česku.

Ke dvěma oznámeným koncertům na konci roku v Praze nedávno přibyl třetí plánovaný na 7. února 2025. I na něm Elán doprovodí čeští symfonikové. "Jejich producent mi poblahopřál, že Bohemian Symphony Orchestra Prague jsou první symfonici, kterým po pětapadesáti letech lídr skupiny Jožo Ráž ustoupil a po poslechu aranží k písním Kaskadér a Dresy dal projektu zelenou," zmiňuje Martin Šanda.

Toho na podobných koncertech baví, když někdo přijde jako posluchač popu nebo rocku, ale odchází coby fanoušek symfonického orchestru. "Snažíme se oslovit co nejširší spektrum posluchačů v té trošku 'nenastrojené' formě. I za pomoci světelné chorografie se to pokoušíme udělat pro lidi co nejzáživnější, aby viděli, že nemusí jenom sedět v koncertním sále," říká Šanda.

"Hrajeme na festivalech, doprovázíme různé kapely, chceme se takhle k posluchačům přibližovat co možná nejvíce. Jde o to, že hudba je pořád stejná. Jsou to stejné akordy, stejné tóniny a noty. Je krásné vidět, co se vyvinulo ze starých skladatelů, ať to byl třeba Bach, Mozart nebo Beethoven, ve spojení s rockem a popem," myslí si.

Formace už letos vystoupila třeba v pražském Obecním domě, kde doprovodila zpěváka Michala Penka a jeho kapelu Poetiku, nebo v O2 universu s projektem Rock in Symphony: The Epic Symphonic Show. Tam se představili členové britské rockové kapely Uriah Heep, zpěvák Bernie Shaw a kytarista Rick Box. Kromě hitů Uriah Heep zazněly coververze skladby kapel jako Deep Purple, Metallica nebo Led Zeppelin.

Bohemian Symphony Orchestra Prague založil Martin Šanda v roce 2002. Od té doby spolupracoval se slavným španělským operním pěvcem Josém Carrerasem nebo vokálními skupinami The Tenors, Il Volo a houslistkou Vanessou Mae, zpěvačkou Sarah Brightman či Michaelem Bublém, trojnásobným držitelem cen Grammy. Těleso má za sebou mnoho klasických koncertů po Evropě i turné po Japonsku a Číně.

Video: Moje hudba mě i dojímá. Ve snu mi ji nosí šilhavý pejsek, říká zpěvák Bert & Friends (18. 6. 2024)