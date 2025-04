Vyleštěný rozkrok Victora Noira a další sochy, které trpí pod náporem pověr

Bronzová socha Victora Noira (Paříž, Francie)

Victor Noir, vlastním jménem Yvan Salmon, byl francouzský novinář, který byl zastřelen 11. ledna 1870 princem Pierrem Bonapartem, bratrancem císaře Napoleona III., během nešťastného setkání, kdy měl doručit výzvu k souboji. Noirovi bylo v době smrti pouhých 21 let a pocházel z židovské rodiny obuvníka, který konvertoval ke katolicismu.

Jeho násilná smrt vyvolala veřejné pobouření a jeho pohřeb se stal masovou politickou demonstrací, které se zúčastnilo přes 100 tisíc lidí. Původně byl pochován na hřbitově v Neuilly, ale v roce 1891, tedy 21 let po jeho smrti, byly jeho ostatky přeneseny na slavný pařížský hřbitov Père Lachaise. Při této příležitosti byla vytvořena bronzová socha v životní velikosti sochařem Jules Dalou, který byl známým republikánským umělcem.

Dalou zobrazil Noira realisticky ležícího na zemi, jako by právě padl po střelbě, včetně klobouku ležícího vedle něj. Z neznámých důvodů sochař zvýraznil oblast rozkroku, což dalo vzniknout pověře o plodnosti. Tato pověra se údajně začala šířit až v 70. letech 20. století, kdy někteří průvodci po hřbitově žertem tvrdili, že tření této části sochy pomáhá s plodností.

Je pravda, že dnes ženy (a někdy i muži) navštěvují hrob a věří, že políbení rtů sochy, tření výčnělku v kalhotách a položení květiny do klobouku přinese plodnost, šťastný sexuální život nebo manžela do roka. Specifické pověry zahrnují i to, že dotek pravé nohy pomáhá otěhotnět, zatímco dotek levé nohy přináší dvojčata.

Rty, rozkrok a boty sochy jsou vyleštěné do lesklého bronzového odstínu častým dotýkáním, zatímco zbytek sochy má typickou zelenavou patinu oxidovaného bronzu. V roce 2004 se správa hřbitova pokusila sochu ochránit plotem s varováním proti "neslušnému tření", ale po protestech "ženské populace Paříže", které vedla francouzská televizní moderátorka Péri Cochin, byl plot odstraněn.

Lidé, kteří věří, že jim návštěva Noirova hrobu pomohla, se vracejí s vděčností a zanechávají u sochy fotografie svých dětí a další předměty.

Ironie osudu spočívá v tom, že Victor Noir, který byl podle některých zdrojů možná stále panic, když zemřel, se stal symbolem plodnosti a sexuality a jeho hrob jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí na hřbitově Père Lachaise.