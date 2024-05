Bruce Springsteen odkládá koncert v Praze, má problémy s hlasivkami

Americký zpěvák Bruce Springsteen toto úterý v Praze nevystoupí kvůli problémům s hlasivkami. Koncert se uskuteční v pozdějším náhradním termínu. V neděli večer to oznámila česká pobočka agentury Live Nation, která akci pořádá.

Bruce Springsteen, čtyřiasedmdesátiletý držitel 20 cen Grammy i filmového Oscara, se měl se svou nejslavnější kapelou E Street Band vrátit do Česka po 12 letech. "Po včerejším odkladu koncertu v Marseille kvůli problémům s hlasivkami dospěli lékaři na základě dalších vyšetření a konzultací k závěru, že Bruce Springsteen by neměl příštích deset dní vystupovat. S ohledem na tuto skutečnost je nutné dodatečné odložení vystoupení na Letišti Letňany," uvedl mluvčí Live Nation.

Kromě pražské zastávky Springsteen posouvá i dvojici koncertů, které měl absolvovat začátkem června v italském Miláně. Nové termíny zpěvák oznámí, vstupenky tak zatím zůstávají v platnosti. Kdo by je chtěl vrátit, bude mít možnost u prodejců. Refundace začnou 3. června. "Zájemci o vrácení peněz je budou moci získat v místě původního nákupu," ubezpečují organizátoři.

Odklad se nicméně netýká už pondělního samostatného vystoupení Springsteenova kytaristy Stevena Van Zandta, který bude v pražském Hard Rock Café pouštět své oblíbené skladby a vyprávět o nich. Akce se jmenuje Underground Garage Dance Party with Little Steven. "Máme potvrzeno od managementu, že Stevie Van Zandt přiletí a vystoupí v Hard Rock Café Praha podle plánu," uvedla v neděli večer Martina Lednová, generální manažerka klubu.

Bruce Springsteen zahájil evropskou část svého odkládaného turné 5. května ve velšském Cardiffu za doprovodu kapely E Street Band. Původně ho musel zrušit kvůli pandemii covidu-19, poté ho kvůli nemoci přerušil. Trpěl žaludečními vředy a bolestí bránice. "Takže jsem nemohl vůbec zpívat. Trvalo to dva nebo tři měsíce, měl jsem i další problémy," řekl serveru SiriusXM.

V evropském turné by měl Springsteen podle nejnovějšího vyjádření pokračovat 12. června v Madridu. Zpěvák se na scénu vrátil letos v březnu ve Spojených státech. Na koncertech nehraje jen skladby, které vznikly během jeho dlouhé kariéry, ale také písně z posledního alba Only the Strong Survive, vydaného roku 2022.

Podobnou situaci čeští fanoušci zažili v roce 2022, kdy kapela Pearl Jam na poslední chvíli odložila koncert v Praze. Také tehdy byly důvodem potíže frontmana Eddieho Veddera s hlasivkami. Nový termín už skupina pro českou metropoli nenašla.