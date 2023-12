Ruské úřady stíhají Borise Akunina. Spisovatele "nachytali" prokremelští prankeři

Sedmašedesátiletý Akunin, vlastním jménem Grigorij Čchartišvili, žije v zahraničí a už dříve odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu.

Podle agentury Interfax jej úřady brzy umístí na seznam hledaných osob. Už během pondělí byl zařazen na seznam "teroristů a extremistů", který spravuje ruský úřad pro dohled nad financemi Rosfinmonitoring. Přidání s sebou nese zablokování ruských bankovních účtů těchto lidí.

Spisovatel zatím na nařčení nereagoval. Ruské úřady a soudy za "lživé" označují veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiální režimní interpretací války proti Ukrajině. Jejím kritikům hrozí obvinění z diskreditace ozbrojených sil či šíření úmyslných lží, za což podle zákonů přijatých po loňské invazi Ruska na Ukrajinu mohou skončit za mřížemi až na 15 let.

Dle médií se v Rusku nyní přestávají prodávat nejen knihy Borise Akunina, ale také pětapadesátiletého Dmitrije Bykova, což je další exilový autor kritizující válku. Oba použili zvláště ostrá slova v telefonických rozhovorech, kterými je "nachytali" prokremelští prankeři, tedy šprýmaři vydávající se v telefonátech se známými osobnostmi za někoho jiného, vysvětluje ruská redakce BBC.

Bykov v interview s prankery známými pod přezdívkami Vovan a Lexus pronesl větu, která pobouřila přívržence války a objevila se také ve státní agentuře TASS: "Samozřejmě, když zabíjejí Rusy, tak mi to vadí. Ale nestěžuji si, stejně jako si nestěžuji na Izrael kvůli Gaze."

Z rozhovoru s Akuninem zase státní média převzala větu, že spisovatel by rád pomohl Ukrajině, stejně jako jiní Rusové působící v kultuře a odmítající "putinskou diktaturu".

Ruské nakladatelství AST posléze oznámilo, že zastavuje distribuci knih obou spisovatelů. Důvodem jsou podle ředitele firmy Pavla Griškova "veřejná prohlášení spisovatelů, která měla velký ohlas ve společnosti". Tisk a distribuce děl mají být pozastaveny do doby, než budou výroky obou literátů "právně vyhodnoceny".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov před rokem ujišťoval, že v Rusku "není obecná tendence" zakazovat díla, konfiskovat knihy a vymazávat z plakátů zastánce jiných názorů, než jaké má prezident Vladimir Putin. "Je třeba posoudit každý konkrétní případ," prohlásil. Putin dříve uvedl, že Moskva je dotčena údajnými zahraničními pokusy rušit ruskou kulturu, ale že on nebude postupovat stejným způsobem.

Nyní řetězec knihkupectví Čitaj-gorod podle serveru Meduza ohlásil, že zastavuje prodej Akuninových a Bykovových knih. Také v tomto případě se společnost odvolává na "nedávná vyjádření spisovatelů, která měla velký ohlas v médiích".

Boris Akunin a Dmitrij Bykov veřejně odsoudili vpád ruských vojsk do sousední země už loni v únoru.

Autor historických detektivek Akunin patřil na přelomu let 2011 a 2012 k hlavním řečníkům na masových protivládních demonstracích, potlačených po návratu Vladimira Putina do Kremlu. Od roku 2014 žije v Británii, Francii a Španělsku. Bykov je známý hlavně jako autor životopisných knih o Borisi Pasternakovi, Bulatu Okudžavovi, Maximu Gorkém či Vladimiru Majakovském.

Letos v srpnu moskevský soud v nepřítomnosti odsoudil dalšího populárního spisovatele Dmitrije Gluchovského k osmi letům odnětí svobody za údajné šíření lží o armádě. Spisovatel je znám i českým a slovenským čtenářům díky románům Metro 2033 a Metro 2034. Gluchovskij dle obžaloby šířil na sociálních sítích texty a videa s "uměle vytvořenými" důkazy o zločinech spáchaných ruskými vojáky na Ukrajině, napsala agentura TASS a připomněla, že spisovatel žije v exilu.

Gluchovského knihy, podobně jako díla mnoha dalších spisovatelů, kteří protestovali proti válce, je zakázáno vystavovat v knihkupectvích a knihovny je stahují z oběhu, uzavírá server Meduza, který působí z lotyšského exilu.

"Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska," řekl vloni pro DVTV krátce po zahájení ruské války profesor a literární historik Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová