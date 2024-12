Po desítkách let přijede Bob Geldof. Přiveze svou kapelu The Boomtown Rats

Irská kapela The Boomtown Rats, která na přelomu 70. a 80. let minulého století prorazila do britské hitparády se svou kombinací punk-rocku a nové vlny, přijede do Česka. Skupina vedená zpěvákem a aktivistou Bobem Geldofem, známým také jako organizátorem humanitárního dvojkoncertu Live Aid, vystoupí 15. května v pražské hale O2 universum.

Zpěvák Bob Geldof se do Česka vrátí po desítkách let. | Foto: Reuters

Vstupenky za cenu od 1290 korun jsou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal, oznámila pořádající agentura Bestsport.

Boomtown Rats debutovali roku 1977 singlem Lookin' After No. 1 a ještě koncem dekády se vyšvihli do ostrovních hitparád s hity jako I Don't Like Mondays. "Přestože hrají rock s energií a přímostí nové vlny, to všechno překrývají popovou vrstvou přístupnou pro nejširší publikum," napsal o nich deník New York Times.

Navzdory úspěchu ve Velké Británii však skupina nikdy neprorazila v USA a roku 1986 se rozpadla. Její frontman Bob Geldof tou dobou už dosáhl celosvětové slávy jednak jako tvář charitativní skupiny Band Aid, se kterou natočil zejména singl Do They Know It's Christmas a do níž byli zapojeni i všichni členové Boomtown Rats, jednak coby organizátor benefičního dvojkoncertu Live Aid na pomoc Etiopii sužované hladomorem. Ten v televizi sledovalo 1,5 miliardy lidí, zúčastnili se ho mimo jiné Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, Sting, Mick Jagger, Paul McCartney nebo David Bowie a celkově vynesl přes 100 milionů liber.

Kromě toho Geldof ztvárnil hlavní roli rockové hvězdy Pinka ve filmovém zpracování projektu Pink Floyd: The Wall. V roce 1986 ho britská královna Alžběta II. pasovala na rytíře, také byl navržen na Nobelovu cenu za mír.

V roce 2013 se dali Boomtown Rats znovu dohromady a sedm let nato vydali své v pořadí sedmé studiové album nazvané Citizens of Boomtown. Dosud žijící zakládající členy sestavy, třiasedmdesátiletého Boba Geldofa, baskytaristu Peta Briquettea a bubeníka Simona Crowea, v Praze doprovodí klavírista Alan Dunn a kytarista Darren Beale. Původní kytarista Garry Roberts zemřel předloni, bylo mu 72 let.

Geldof roku 1994 vystoupil v pražském Paláci kultury, o deset let později se skupinou Bobkatz účinkoval na festivalu Colours of Ostrava. S Boomtown Rats dorazí do Česka poprvé.

