Všechno jde koupit. Nový film degraduje Vašuta na nosiče růží a skryté reklamy

Klára je single matka a zkušená vztahová koučka, která se hned v úvodu nové české romantické komedie Radost na dosah cestou do práce musí prodrat několika nástrahami. Tu první představuje manžel s výstavní kyticí v ruce: přestože spolu dávno nežijí, on se odmítá rozvést. Tou druhou je záběr na řetězec s erotickým zbožím.

Obojí se mnohokrát zopakuje, neboť novinka česko-kanadského herce a režiséra Jeremyho Tichého připomíná katalog s rozličným sortimentem takzvaného product placementu.

Na začátku ještě divák netuší, nakolik začnou být obě popsané scény legrační. Marek Vašut coby manžel nemá žádný důvod chodit za Klárou s květinami, po vztahu s ní netouží, už si dávno našel mladší partnerku či partnerky. Ve filmu dostal roli, již by šlo popsat slovy "muž, který třikrát přinese pugét". Protože až na svou krátkou čtvrtou a pátou scénu v závěru celou dobu neudělá nic jiného. Podobně nedůležité jsou však v podstatě všechny vedlejší postavy, ať už na scénu nosí sponzorské produkty, či nikoli.

Začínající režisér a scenárista Jeremy Tichý dosud vytvořil jen snímek Cool Girl, který má aktuálně na databázi csfd.cz hodnocení deset procent. Nutno podotknout dvě věci. To "skóre" je lehce nespravedlivé a ukazuje spíše na demografii či preference uživatelů databáze, kteří odmítli snímek o influencerkách cílící na náctileté dívky.

Cool Girl se sice nepovedla a zasloužila známku v nižších desítkách procent, ale stále byla o něco povedenější než Radost na dosah.

V novince se třicetiletý Tichý pokouší vyprávět nikoli o mládeži, ale lidech středního věku. Těm zjevně rozumí o něco méně, a tak se v různých scénách náhodně chovají tu jako malé děti, tu coby pubertální dívky nebo naopak staré, životem unavené osoby.

Radost na dosah má na rozdíl od většiny tuzemských romantických komedií, zalidněných plejádou protagonistů, jen dva hrdiny: Kláru a manažera Davida z onoho erotického řetězce, který sídlí hned pod její kanceláří. A kde čistě náhodou pracuje Klářina nejlepší kamarádka.

Když se tu Klára jednoho dne ochomýtá kolem rozličných druhů dráždidel, dorazí David a ti dva si okamžitě padnou do oka. Zmatená Klára se přepne do módu puberťačky a láska na první pohled málem nedopadne, naštěstí jí David duchaplně podstrčí vizitku. A ona nakonec napíše.

Radost na dosah působí, jako kdyby někdo teprve vynalézal žánr romantického snímku a způsobem pokus omyl testoval, co funguje a co ne. Barbora Šťastná a Saša Rašilov v hlavních rolích se po první večeři dají dohromady navzdory faktu, že David nenávidí vztahové koučky, protože mu jedna údajně zničila vztah. Sice to moc nedává smysl, jelikož později se zdá, že naopak expartnerka pronásleduje jeho a on o ni nestojí. Ale to nevadí, s logikou či jakýmkoli prokreslením postav se snímek příliš neobtěžuje.

Klára s Davidem během rande dvakrát omylem sestřelí k zemi olivou někoho z hostů či personálu, což je nejspíš sblíží natolik, že už by spolu mohli být navěky. Kdyby ovšem film nemusel trvat hodinu a půl.

Zbytek děje tvoří pásmo v podstatě nahodilých okamžiků lehce spojených faktem, že Klára se stane nejen Davidovou partnerkou, ale také kolegyní. Řetězec s erotickým zbožím totiž chce zbavit sexualitu stigmat, a tak zahajuje kampaň za pomoci influencerů a odborníků - vypadá to zhruba tak, že Klára a její tři klienti natáčejí propagační videa o tom, jak se jim proměnil pohled na sex a vztahy.

Jelikož je nutné během toho vytvářet humor, vypadá to, že Klára nebude moc úspěšná koučka a že ze své klientely vytváří spíše parodie lidských bytostí.

Takhle daleko ale tvůrci v úvahách asi nešli. Představa romantiky je ve filmu podobná jako u jednoho z klientů, který na gumovém torzu ženy kroutí bradavkami jako "čudlíky u rádia", jak je mu vyčteno. Paradoxně i krátké rádoby romantické chvilky tu působí podobně asexuálně. Rámují je kýčovité fotky od dalšího ze sponzorů projektu, které se na plátně pravidelně zjevují podobně "nenápadně" jako kytice a záběry na erotický obchod.

Radost na dosah prostě jen mechanicky míchá legraci s romantikou, přičemž obojí zůstává na úrovni časopisů typu Trnky brnky. Když má vznikat komedie, tak postavy místo dialogů opakují staré vtipy odkudsi z podobných historických tiskovin či z těch méně příčetných facebookových stránek, kde se vyrábí sranda.

Po čase autory asi přestalo bavit ty vtipy uměle roubovat do dialogů, a tak povolají Jakuba Koháka s Richardem Genzerem, aby v roli venkovských příbuzných vyprávěli skutečné vtipy až do úmoru. A místo milostných scén se publiku dostane trocha chirurgicky upravených pozadí a poprsí v jednom pražském erotickém klubu, který snímek též sponzoruje.

Celé je to chatrně rámované pokusem o poselství: úzkostlivá Klára, která přehnaně lpí na své dceři a chce si většinu filmu šlapat po štěstí, nakonec díky pár slovům malé školačky prozře a lásce už nic nebrání.

Komu tato látka stačí ke štěstí, budiž mu přáno. Jiným divákům popřejme, aby čeští tvůrci zvládli napsat zápletku, jež by alespoň dorovnala ty z pohádek pro předškolní publikum. Neboť i ty vykreslují proměny hrdinů a hodnot věrohodněji. A Marku Vašutovi z celého srdce přejeme, aby dostával lepší role, než je nosič product placementu.

Možná lze ale na celou věc nahlížet ještě jinak. Radost na dosah překonává kýč tím, že z něj učinila zboží. Růže, srdce, rozkoš, vše lze vlastně nakoupit - a snímek vehementně napovídá, kde. To je hodno potlesku.