Do policejní budky umístil piraně. Banksy už osm dnů sprejuje zvířata po Londýně

Po nástěnných malbách kozy, slonů, opic, vlka, pelikánů a kočky přišly piraně a nejnověji toto pondělí nosorožec. Známý britský streetartový výtvarník Banksy za poslední osm dní v Londýně vytvořil již osm děl se zvířecími motivy. Mnozí přemýšlejí, co umělec proslule střežící svou identitu touto sérií sleduje.

Jako první se minulý týden na stěně budovy v londýnském obvodu Richmond objevila koza nasprejovaná tak, jako by stála na okraji útesu, z nějž jí od kopýtek dolů padají kameny. Dílo bylo vytvořené v Banksyho typickém stylu, nastříkané přes malířské papírové šablony, a umělec se k jeho autorství záhy bez jediného slova přihlásil prostřednictvím sociální sítě Instagram.

Následovaly siluety dvou hlav slonů, kteří k sobě natahují choboty ze slepých oken domu v Chelsea, a tři opice visící z mostu pro vlaky londýnského metra nedaleko ulice Brick Lane.

Čtvrté dílo, siluetu vyjícího vlka, Banksy umístil na satelitní talíř posazený na střeše obchodu pokrytého graffiti v jiholondýnské čtvrti Peckham. Několik hodin poté, co fotografii zveřejnil na Instagramu, policie informovala, že někdo satelitní talíř zcizil. Média vyfotila neznámého muže se zakrytou tváří, jak zařízení odnáší. Další osud díla je neznámý.

Následoval výjev znázorňující dva hladové pelikány, stylově nasprejované nad vchodem do rybího bistra, a jako šestá protahující se kočka. Tu umělec nasprejoval na prázdný, poškozený reklamní banner, který však rychle odstranili stavební dělníci. Podle agentury ČTK davy lidí bučely, když toto dílo v Cricklewoodu demontovali tři muži. Řekli, že je za tímto účelem najala dodavatelská firma a že billboard odstraňují z bezpečnostních důvodů. Lidé se přitom na místo sjížděli z celého Londýna.

Uplynulou neděli v centru anglické metropole Banksy přetvořil skleněnou policejní budku, která po jeho intervenci vypadá jako akvárium nebo vodní nádrž, ve které plavou piraně.

Ryby se od předešlých děl stylově liší, už se nejedná o černě vyvedenou siluetu, ale detailní malbu, upozorňuje BBC. Policie podle agentury AFP potvrdila, že čin vyšetřuje jako vandalismus. Budka na ulici Ludgate Hill stojí od 90. let minulého století, kdy tam byla instalována v době zvýšených bezpečnostních opatření před útoky irské republikánské vojenské organizace IRA.

Banksyho účet na Instagramu fotografie zveřejňuje vždy v jednu hodinu odpoledne britského času. Totéž udělal toto pondělí, kdy se tam objevila osmá práce, nosorožec nasprejovaný na zeď tak, jako by lezl na zaparkované auto s vypuštěnou zadní penumatikou. Nachází se na ulici Westmoor Street a jedná se tak o Banksyho osmé dílo se zvířecím motivem za osm dnů.

Jak podotýká agentura AFP, pro britského autora je to nezvyklé tempo, někdy vytvoří jen několik prací do roka. O to intenzivněji nyní například uživatelé sociálních sítí diskutují, co se Banksy snaží sdělit veřejnosti. V minulosti se svými díly zprostředkovaně vyjadřoval k válce nebo klimatické změně.

Jedni spekulují, že Banksy oklikou komentuje nedávnou vlnu nepokojů ve Velké Británii. Podle dalších se snaží naznačit, že je civilizace v úpadku a lidé se začínají chovat jako zvěř.

Tři opice visící na mostě zase někomu připomněly japonské rčení "neslyším zlo, nevidím zlo, nemluvím zlo", přestože žádná z těch Banksyho si nezakrývá oči, uši ani ústa.

Britský nedělník Observer tvrdí, že Banksyho cílem je tentokrát jednoduše rozveselit veřejnost ve chmurné době, kdy je dobré zprávy těžší pohledat než dřív. "Doufá, že povznášející díla lidi rozveselí, přinesou jim krátkou úlevu a jemně podtrhnou, že člověk je kromě ničení a negativity schopen také tvůrčí činnosti," napsal Observer bez uvedení zdroje.

Banksy už desítky let přísně střeží svou totožnost. Vloni britská BBC v archivech našla starý rozhovor, ve kterém výtvarník tvrdí, že jeho křestní jméno je Robbie. Nemusí to však být pravda.

Umělec proslul začátkem 90. let minulého století jako autor graffiti na zdech, vlacích a podchodech v Bristolu. Během dalších let se jeho práce objevily v Paříži, New Yorku a dalších světových metropolích. Média jej často popisují jako nepolapitelného či tajemného. Mezi jeho fanoušky patří i světové celebrity.

Jeho díla se prodávají za desítky milionů eur, přesto své často politicky angažované nástěnné obrazy dodnes vytváří potají. "S týmem spolupracovníků, kteří ho oslovují krycím jménem, přepadá světové metropole jako nějaký fantom. Přijede, vytipuje si vhodná místa, v noci je posprejuje, ráno už je fuč. Často působí v deprivovaných čtvrtích, a když už něco udělá za peníze, věnuje je chudým," popsalo Aktuálně.cz.