Kvůli poezii stráví roky ve vězení. Ruský soud poslal za mříže dva básníky

Ruský soud tento čtvrtek uložil trest odnětí svobody v délce sedmi let a pěti a půl roku dvěma básníkům. Provinili se tím, že loni na podzim v Moskvě veřejně četli protiválečné texty. Oba vinu odmítají. O rozsudku informoval portál Meduza.

Básníci Arťom Kamardin a Jegor Štovba vloni přišli na každoroční čtení u památníku avantgardního spisovatele Vladimira Majakovského na Triumfálním náměstí v Moskvě, kdysi známém jako Majakovského.

Už v 50. a 60. letech se zde několikrát sešli disidenti. Tentokrát se čtení konalo nedlouho po vyhlášení částečné mobilizace v Rusku, účastníci ho označili za protimobilizační a zazněly mimo jiné texty kritizující ruský imperialismus či válku na Ukrajině.

Policie jich několik zadržela, u dalších následující den provedla domovní prohlídky. Razii udělali příslušníci ruských silových struktur také v Kamardinově bytě. Podle tamní redakce BBC básník tvrdí, že ho přímo u památníku zbili a později se na něm dopustili sexuálního násilí. Donutili ho také natočit video, kde klečí na kolenou a omlouvá se za své básně.

Kamardinova přítelkyně Aleksandra Popovová vypověděla, že jí členové silových struktur vteřinovým lepidlem na obličej lepili nálepky, snažili se jí zalepit pusu, škubali jí vlasy a vyhrožovali znásilněním. Popovová byla v době razie v bytě.

Tverský soud básníky shledal vinnými z šíření nenávisti a podněcování k činnosti ohrožující bezpečnost státu. Kamardin se Štovbou podle obvinění prostřednictvím svých básní vyzývali posluchače, aby nepřijímali povolávací rozkazy ani nepodepisovali dokumenty o doručení předvolání. Třiatřicetiletý Kamardin dostal sedm let, třiadvacetiletý Štoba pět a půl, upřesňuje agentura AFP.

Podle ní se Kamardin u soudu se usmíval a krátce před odsouzením přečetl báseň označující poezii za něco, co často vadí představitelům moci. V závěrečné řeči oba autoři uvedli, že soudit kohokoliv kvůli umění je nepřípustné. Podpořit je přišly asi dvě desítky přátel a příbuzných včetně Popovové. "Je to hodně přísný trest. Sedm let za poezii, za nenásilný čin," podivuje se Popovová.

Kamardinův otec rozsudek označil za nepřijatelný a kdosi v soudní síni začal křičet "hanba". Policie později některé z přihlížejících zadržela, z místnosti vyvedla také Popovovou, doplňuje agentura AFP. Verdikt hned ve čtvrtek odsoudilo německé ministerstvo zahraničí, podle nějž Kreml potlačuje svobodu vyjádření.

Podobné tresty v Rusku přestávají být výjimečné. Minulý měsíc soud v Petrohradě poslal na sedm let do vězení umělkyni Alexandru Skočilenkovou, která v supermarketu vyměnila několik cenovek za protiválečné vzkazy. Dle soudu se provinila šířením nepravdivých zpráv o armádě. Žena trpí vrozenou srdeční vadou a chronickým střevním onemocněním. Musí také dodržovat bezlepkovou dietu, což je ale ve vazbě či vězení velmi obtížné. Další pobyt v takovém zařízení pro ni podle advokátů může skončit fatálně.