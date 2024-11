Navždy diva. Hvězdná pěvkyně Angela Gheorghiu se vrací po 11 letech do Prahy

Začátkem 90. let minulého století podala v londýnské Královské opeře Covent Garden takový výkon, že kvůli ní britská BBC poprvé a naposledy ve své historii zrušila pravidelný program, aby mohla inscenaci přenášet. Po jedenáctileté pauze do Prahy přijíždí významná pěvkyně Angela Gheorghiu.

S nejznámějšími áriemi i milostnými duety vystoupí příští sobotu 16. listopadu v Obecním domě s albánským tenoristou Saimirem Pirguem. Doprovodí je Český národní symfonický orchestr.

Devětapadesátiletá rumunská hvězda patří k nejvýraznějším dramatickým sopranistkám současnosti. Kritici oceňují především její specifickou a snadno rozpoznatelnou plnou barvu hlasu, a to i ve střední a nižší poloze, technickou preciznost, ale také výraz, emoční hloubku či herecký talent. Naplno jej uplatňuje především ve vášnivých, tragických rolích.

"Návrat do Česka mi dělá velkou radost, mám na zdejší koncerty příjemné vzpomínky," říká Angela Gheorghiu. "Publikum je tady vždy vřelé, zapálené pro vážnou hudbu a operu, možná i proto, že máte významné hudební dědictví vynikajících skladatelů," dodává.

Na program večera ve Smetanově síni Obecního domu, který nazvala Diva forever neboli Navždy diva, zařadila slavné árie především od Giacoma Pucciniho, od jehož smrti tento měsíc uplyne 100 let. Pucciniovské role však dlouhodobě patří k pilířům jejího repertoáru, ať už jde o Madamu Butterfly či Toscu ve stejnojmenných operách, nebo Mimì z Bohémy. Poslední jmenovaná, s níž roku 1992 debutovala v londýnské Královské opeře Covent Garden, znamenala zlom v její kariéře. Stejnou roli ještě téhož roku zastala ve Vídeňské státní opeře a newyorské Met.

Pečlivá příprava

Další světový úspěch Angele Gheorghiu přinesla La traviata od Giuseppa Verdiho. Právě jako Violetta předvedla roku 1994 v Covent Garden tak strhující výkon, že kvůli ní britská BBC měnila program. Výjimečnost spočívala v téměř dokonalém spojení hlasu, hereckých schopností a vystižení psychologie postavy, vzpomíná rozhlasový režisér Peter Maniura.

Verdiho opery připomene také pražský koncert, kromě Traviaty zazní skladby z Nabucca, Maškarního plesu nebo Ernaniho. Doplní je díla jiných autorů včetně Antonína Dvořáka.

Angela Gheorghiu je známá pečlivou přípravou na každou roli. Před prvním provedením studuje libreto a jeho jazyk, příběh opery nebo psychologické pohnutky postav. Koncertní zpěv je tak pro ni v jistém smyslu složitější, protože se nesoustředí jen na jeden aspekt. "Do každé interpretace vkládám celé srdce a duši, nejen hlasově, i umělecky jsem tam stoprocentně, ztvárňuji určitou postavu. Na koncertě je to svým způsobem těžší, protože je postav víc, musím zpívat v různých jazycích i stylech, to vše během jednoho večera," popisuje.

V Praze se zvlášť těší na duety s třiačtyřicetiletým Saimirem Pirguem z Albánie. "Vystupovala už jsem s ním mnohokrát v operách i na koncertech po celém světě. Je to skvělý hudebník a sdílí se mnou vášeň pro operu. Věřím, že večer zahrnující árie i operní duety je pro publikum atraktivnější. Operní duety bývají většinou milostné, a tak dovedou lidi okouzlit," komentuje.

Pirgu začínal jako mozartovský pěvec, postupně se propracoval k lyrickému i dramatičtějšímu repertoáru. Ústřední dvojici s Angelou Gheorghiu vytvořil v Bohémě či Traviatě a mnozí oceňovali nejen jejich pěveckou souhru, ale také emocionální napětí mezi postavami.

Angela Gheorghiu v Praze zazpívá mimo jiné árii Měsíčku na nebi z opery Rusalka od Antonína Dvořáka. | Video: Arte

Julie na Zvíkově

Český národní symfonický orchestr je doprovodí pod taktovkou bulharského dirigenta Naydena Todorova. Pěvkyně se těší i na město, které označuje za jedno z nejkrásnějších. Zemi má ostatně spojenou s natáčením. "Moje první nahrávka v Praze byla pro operní film Romeo et Juliette s dirigentem Antonem Guadagnem a Komorním orchestrem České filharmonie. Tato neuvěřitelná inscenace se celá natáčela na pohádkovém hradě Zvíkov a já mám z toho neocenitelné vzpomínky," vybavuje si.

Tuto francouzskou operní adaptaci shakespearovského dramatu od Charlese Gounoda natočila roku 2001 v jižních Čechách s tehdejším životním partnerem a pěvcem Robertem Alagnou. Účinkovala v ní spousta zdejších pěvců a herců, stejně jako Kühnův smíšený sbor nebo členové Státní opery. Téhož roku se manželská dvojice objevila v oceňované filmové verzi Tosky režiséra Benoîta Jacquota, která posbírala nadšené kritiky na festivalu v Benátkách.

Angela Gheorghiu vystupovala na většině předních operních scén. Zpívala také pro britskou, španělskou či nizozemskou královnu, stejně jako pro papeže Jana Pavla II.

V současné době je její nejsignifikantnější rolí Floria Tosca, v něčem ne nepodobná představitelce - jde o příběh slavné a půvabné operní primadony s árií Vissi d'arte, v překladu Žila jsem pro své umění.

Hlas Angely Gheorghiu oproti jiným zpěvačkám ani s věkem neprošel zásadní proměnou. Pořád si udržuje lesk ve výškách i barvu v nižších polohách. "V průběhu let se příliš nezměnil i proto, že jsem byla opatrná, někdo by řekl až příliš opatrná, při výběru rolí. Pro mě je důležitější kvalita než kvantita. Raději vystupuji v menším počtu rolí a v každé zanechávám silnou výpověď," říká.

Naživo oslňuje nejen technikou, také charismatem dostává titulu operní divy. Působí šarmantně a ráda podtrhuje svůj půvab luxusními elegantními róbami či doplňky.

"V dnešní době se tento výraz používá v různých souvislostech, někdy možná až příliš. Skutečná diva ale pochází z božského, nehmotného a znamená poctivou umělkyni, která si na jevišti i mimo něj udržuje určitou auru či tajemství a nutí diváky snít," dodává jako pozvánku na svůj pražský koncert.