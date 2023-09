Agnieszka Hollandová uspěla v Benátkách. Dostala cenu za film o uprchlících

Zvláštní cenu poroty na benátském festivalu tuto sobotu večer získala polská režisérka Agnieszka Hollandová za film Hranice, který vznikl v české koprodukci. Vypráví o situaci uprchlíků na bělorusko-polské hranici a vzbudil rozruch v Polsku, kde krátce před volbami ministr spravedlnosti přirovnal světoznámou filmařku k nacistům.

Hollandová se k tomuto incidentu v sobotu v Benátkách nevyjádřila. Poděkovala mimo jiné producentům včetně Šárky Cimbalové ze společnosti Marlene Film Production. A připomněla, že od začátku uprchlické krize na přelomu let 2014 a 2015 se desítky tisíc lidí dostaly do nesnází. "Schovávají se v lesích, jsou zbavovováni důstojnosti a základních lidských práv. Teď se situace opakuje. A my jim nepomáháme ne proto, že bychom na to neměli prostředky, ale protože jsme se rozhodli jim nepomoct," řekla Hollandová.

Cenu věnovala všem místním aktivistům asistujícím migrantům. O jedné takové, psycholožce hrané Majou Ostaszewskou, vypráví film Hranice. Kromě toho líčí situaci uprchlíků z krizových oblastí, kteří se předloni snažili dostat z Běloruska do Evropské unie a uvízli v "zemi nikoho", v provizorních táborech, kde se jim nedostávalo humanitární ani lékařské pomoci.

"Někomu by se mohlo zdát, že téma filmu je České republice velmi vzdálené, ale vzdušnou čarou je to od našich hranic jen něco málo přes 400 kilometrů," upozornila producentka Cimbalová. Snímek stříhal Pavel Hrdlička, epizodní roli v něm ztvárnil Milan Šteindler a koprodukovala jej Česká televize. Zdejší kina ho uvedou již 19. října.

Film vzbudil ostrou kritiku ze strany národních konzervativců vládnoucích v Polsku, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro jej tento týden přirovnal k nacistické propagandě. Hollandová, které se zastaly mnohé osobnosti polské kultury, vyzvala Ziobra k omluvě, jinak se chce bránit právní cestou. "Nemůžu být lhostejná vůči tak otevřenému a brutálnímu útoku," citoval ji ve čtvrtek deník Gazeta Wyborcza.

Zlatého lva pro nejlepší film si ze sobotního ceremoniálu na benátském festivalu odnáší řecký tvůrce Yorgos Lanthimos. Uspěl s romantickým sci-fi Chudáčci, v němž účinkují Emma Stone, Margaret Qualley nebo Willem Dafoe. Vypráví o mladé ženě, kterou po sebevraždě znovu oživí neortodoxní vědec a jež pak v jakési surrealistické verzi Evropy 19. století zažívá sexuální probuzení. "Ústřední postavou filmu je Bella Baxter. A tahle úžasná bytost by nikdy nevznikla, kdyby nebylo jiné úžasné bytosti Emmy Stone," poděkoval režisér představitelce hlavní role. České biografy novinku začnou promítat v lednu 2024.

Druhou hlavní sošku Stříbrný lev převzal japonský režisér Rjúsuke Hamaguči za venkovské drama Evil Does Not Exist. Ocenění za režii si odnáší římský rodák Matteo Garrone, autor dramatu Io capitano o dobrodružné cestě dvou mladých mužů ze senegalského Dakaru do Evropy. Jednoho z nich ztvárnil Seydou Sarr, který si za to vysloužil Cenu Marcella Mastroianniho pro nejlepšího mladého herce.

Ocenění pro nejlepší herečku obdržela pětadvacetiletá Američanka Cailee Spaeny, která ve filmu Priscilla ztvárnila Priscillu Presley, někdejší ženu Elvise Presleyho. Příběh dívky, jež rokenrolového zpěváka poznala jako čtrnáctiletá a později na jeho sídlu Graceland snášela ústrky i samotu, než se s ním rozešla, natočila Sofia Coppola. "Priscilla se mi svěřila s opravdu komplexním, subtilním a osobním zážitkem. Z celého srdce bych jí ráda poděkovala," uvedla na pódiu herečka.

Nejlepší mužský herecký výkon odvedl dvaapadesátiletý Američan Peter Sarsgaard ve filmu Memory, který natočil Michel Franco z Mexika. V tomto melodramatu o překonávání traumat Sarsgaard zpodobnil zlomeného muže trpícího částečnou demencí, který po srazu spolužáků na střední škole osloví sociální pracovnici a někdejší alkoholičku v podání Jessicy Chastain. Postupně mezi nimi začne vznikat milostný vztah. "V tomto filmu hraji člověka trpícího demencí. Za pandemie mi zemřel strýc, který choval včely a trpěl stejnou diagnózou. Cenu bych rád věnoval jemu," řekl na pódiu Sarsgaard.

Ocenění za scénář dostali Pablo Larraín a Guillermo Calderón, chilští autoři černé komedie Hrabě o diktátorovi Augustu Pinochetovi. Nejde o tradiční portrét, ve vysoce stylizovaném snímku jej vylíčili jako upíra starého 250 let. Film bude již 15. září k vidění na platformě Netflix.

Ve vedlejší sekci Orizzonti porota vyznamenala film Explanation For Everything maďarského režiséra Gábora Reisze, který vznikl ve slovenské koprodukci. Autor při přebírání ceny požádal diváky, aby dál podporovali maďarskou kinematografii.

Sošku za režii v kategorii Orizzonti si odnáší švédská rodačka Mika Gustafson za Paradise is Burning. Vypráví o třech mladých sestrách, které se snaží přežít bez matky. "Chtěla jsem zkusit něco úplně jiného a posunout hranice. Věřím, že jako filmaři jsme ještě neodvyprávěli všechny příběhy a neukázali všechny obrazy. Tahle cena mi dává naději," řekla Mika Gustafson.

Už v pátek na benátském festivalu méně významné ocenění pro nejlepší evropský film sítě kin Europa Cinemas dostal dokument Světloplachost slovenských tvůrců Ivana Ostrochovského a Pavola Pekarčíka.

Vznik tohoto snímku o životě pod zemí v bombardovaném ukrajinském Charkově podpořil i český Státní fond kinematografie. Dokument sleduje příběh dvanáctiletého Nikiho, který se s rodinou skrývá před ruským bombardováním ve stanici charkovského metra. Tam se slovenští tvůrci vydali s humanitární pomocí jen pár týdnů po loňském začátku ruské invaze.

Letošní ročník benátského festivalu poznamenala stávka hollywoodských herců a scenáristů, kvůli které nedorazily mnohé hvězdy z USA. Porotě předsedal americký režisér Damien Chazelle.

