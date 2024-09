Neuvidíte mě neuvěřitelně dlouho. Adele na posledním koncertu oznámila pauzu

Desetkrát se letos v srpnu britská zpěvačka Adele postavila na pódium v amfiteátru postaveném jí na míru u německého Mnichova, aby svým „Hello, it's me“ odstartovala show pokaždé pro 75 tisíc lidí. Uplynulou sobotu se tato podívaná konala naposledy. A přesně jak slíbila: bylo to opravdu nabité emocemi.

Mnichov (od naší zpravodajky) - V duchu úvodního hesla držitelka 16 cen Grammy celý večer střídala pocity. Od polohy "Dovolte mi být ještě jednou diva" v písni Skyfall ze stejnojmenné bondovky přes rozvernou holku, která ze speciální pistole vystřeluje po divácích trička s potiskem a má až dětinskou radost, když trefí zvukařský stánek. Až po kamarádku, která posluchačům vysvětlí, že na spektákl mnichovského střihu jsou pod honosné šaty nejlepší babičkovské kompresní punčochy a na nohy jedině barefoot boty, protože kdo by se otravoval s jehlovými podpatky.

Když k tomu ještě usrkává čaj z keramického tupláku na pivo, otevřou se radostí nejenom bavorská srdce. Jistě, může to být chladný kalkul, hvězda jejího formátu ví, co na lidi platí a co se nejlíp prodává. Přesto je Adele v každé z těch rolí dokonale uvěřitelná. Stejně jako když v jednu chvíli přeruší zpěv, protože v sektoru na stání kdosi zkolaboval, a tak za ním žene zdravotníky.

Šestatřicetiletá londýnská rodačka naposledy absolvovala světové turné v letech 2016 a 2017. Od pandemie koronaviru se soustředí skoro výhradně na koncertní rezidenci v americkém Las Vegas, kde už třetí rok zpívá dvakrát týdně v rámci programu Weekends with Adele. Letos k tomu přidala deset večerů v Mnichově. Pokaždé nabízí průřez celou diskografií, v sobotu převažují skladby z alb nazvaných 21, 25 a 30 vždy podle toho, kolik jí v té době zhruba bylo let.

Adele nesází na bombastické taneční choreografie ani bezpočet doprovodných hudebníků. Ano, kromě devítičlenné kapely čítající pianistu, dva kytaristy nebo sboristky jí na pódiu občas vypomůže třeba smyčcová sekce. Po většinu času je však vidět hlavně ji samotnou. "Necítím se při vystupování před lidmi nejpohodlněji, ale za ty roky už to dělám sakra dobře," snaží se své umění mírně shodit.

Jenže v jejím podání to vypadá, jako by stačilo obléct na sebe honosné plesové šaty a prostě to odzpívat. Řeč je přitom samozřejmě o dvou a půl hodinách pěvecky ne úplně jednoduchých písní - někdy optimistických soulových skladbách, jindy dramatických baladách.

Nazvučené jsou dokonale, i když člověk sedí až na horní tribuně amfiteátru, kde by přitom zvukové kompromisy čekal.

Nedostatky se týkají leda výhledu: odsud je opravdu těžké zpěvačku na pódiu vůbec identifikovat, a když už se to povede, pak opravdu jen jako tečku v dáli. Divák je zcela odkázaný na velkoplošnou LED stěnu. Avšak opravdu velkorysou, tvarem zvlněnou jako pás starého filmu. S rozměry 220 na 30 metrů by měla být dle pořadatelů dokonce největší na světě a její přednosti naplno vyzní, když ve skladbě Water Under The Bridge evokuje padající proud vody.

Časopis Billboard napsal, že vybudovat mnichovský amfiteátr včetně LED stěny stálo přes 100 milionů dolarů, v přepočtu více než 2,2 miliardy korun.

Zažít Adele je i díky tomu úplně jiné než sledovat záznam koncertu v televizi. Teprve na místě člověk docení ten pocit, když 75 tisíc lidí sborově zpívá hity jako Someone Like You nebo Send My Love.

Jenom v Mnichově také Angličanka každý večer pod jednu sedačku v amfiteátru přilepí obálku s ručně psaným dopisem a 50 eury, jejíž umístění pak během koncertu prozradí. Už jen za tyhle prožitky cesta stála za to.

Skladba Hello, jak ji Adele zpívala v Mnichově. Foto: Kevin Mazur/Getty Images | Video: Live Nation

Je tu ale ještě jeden faktor. Adele naposledy vydala album před třemi roky. Už minulý měsíc naznačila v německé televizi ZDF, že další desku nechystá, protože si hodlá dát pauzu. Znovu to potvrzuje v závěru posledního koncertu. Poté, co na přelomu října a listopadu absolvuje zbývajících deset odložených vystoupení v Las Vegas, "tak mě neuvěřitelně dlouho neuvidíte", oznamuje. "Posledních sedm let jsem si budovala nový život a teď nadešel čas ho žít," dodává. V očích se jí lesknou slzy, stejně jako leckomu v publiku.

Adele má za sebou rozvod s předchozím partnerem, úspěšnou hubnoucí kúru, kdy za dva roky shodila 45 kilogramů, i zásnuby se sportovním agentem Richem Paulem, s nímž žije od roku 2021. Ostatně i tuhle šťastnou novinku oznámila v Mnichově, když na ní zkraje srpna jeden z fanoušků zamával cedulí s nápisem, zda si ho vezme. "Nemůžu, budu se vdávat," odpověděla a ukázala zásnubní prsten.

Až se Adele do Evropy zase vrátí, není proč váhat, jestli jet znovu.

