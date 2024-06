Autoportréty i obrazy politiků a hvězd. V Praze vystavuje malíř Štech

Asi 50 děl, od autoportrétů přes obrazy politiků jako bývalého prezidenta Miloše Zemana až po popové hvězdy, zahrnuje nová výstava děl Adama Štecha v pražském Centru současného umění Dox. Začala minulý týden, potrvá do 6. října. Jmenuje se sice podle slavného francouzského spisovatele Michela Houellebecqa, neilustruje však jeho dílo, ani mu neskládá poctu.

Adam Štech je ke svému okolí, sobě samému i ke spisovateli ironický a karikující, což ho spojuje právě s Houllebecquem, uvedla mluvčí galerie Karolína Kočí.

"Není to ani osm let, co jsem přečetl první Houellebecqovu knihu Mapa a území, která se stala pro tuto výstavu nejzásadnější. Dokonce je tu i dílo, které se přímo váže k popisu obrazu, jenž se objevuje na prvních stranách tohoto románu," poukazuje Štech na román, který roku 2011 v českém překladu Alana Beguivina vydal Odeon. "Vystavené obrazy nevznikly přímo pod vlivem Houellebecqa, hledali jsme spíš momenty a témata, které máme s tímto francouzským autorem společné," dodává.

Kurátor Otto M. Urban výstavu koncipoval jako klasické příběhové vyprávění. "Hned v prvním patře je divák konfrontován se sérií několika autoportrétů umělce. Zde se autor sám představuje. Teprve poté se začnou objevovat další figury, motivy a témata. To vše je rozpracováno v románové rovině. Jako když se čtenář na začátku knihy seznámí s hlavními postavami a během čtení se příběhy těch postav dál a dál rozvíjejí," přirovnává Urban.

Malířskou výstavu překvapivě zahajuje plastika, konkrétně nadživotní busta Michela Houellebecqa. Vznikla v roce 2017.

Tutéž tvář zachycuje také o dva roky mladší Štechův dvojportrét Žižek a Houellebecq, kde je francouzský spisovatel vyveden po boku slovinského filozofa. Odlišná verze téhož tématu pochází z roku 2020.

V prvním sále Doxu návštěvníky čekají především Štechovy autoportréty. Podle malíře jsou totiž Houellebecqovy romány často introspektivní a psané v první osobě. "Proto je i v mých obrazech zřetelný fenomén první osoby, tedy autora," objasňuje Štech.

Ten si podle kurátora Urbana vytvořil osobitý, rozpoznatelný a zároveň proměnlivý styl.

"Pracuje s nejrůznějšími odkazy, třeba na raný modernismus, kubismus, ale i na dějiny umění. Často se v jeho díle objevují odkazy jak na umění starých mistrů, tak na současnou tvorbu, nikterak však prvoplánově. Většina sdělení zůstává poněkud skrytá," myslí si Urban.

Adam Štech vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliérech malby Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla. Roku 2011 se stal laureátem Ceny kritiky za mladou malbu.

V posledních letech připravil samostatné výstavy pro DSC Gallery nebo Galerii Václava Špály, ze zahraničních institucí se představil v Ascaso Gallery v americkém Miami nebo v bruselském Prague House.