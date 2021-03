Koza na vlnách. Surfující Pismo je hvězdou moře, pomáhá dětem překonat strach z vody

Vypadá to jako scéna z béčkové americké komedie. Na velkém surfu pádluje skupinka opálených Kaliforňanů, na nebi není ani mráček a v čele výpravy vše v klidu pozoruje živá koza. Není to ale obyčejná koza. Jmenuje se Pismo a pomáhá dětem překonat strach z vody.

Dvaačtyřicetiletý Dana McGregor vzal svoji kozu poprvé na vodu, když měl narozeniny. Nejdřív to vypadalo jako nebezpečná zábava, ale kalifornský surfař v Pismě objevil skryté vlohy - jízdu na vlnách si užívá a její klid se poté přenáší i na děti, které se bojí vody.

"Poprvé to je opravdu strašidelné, ale když to děláte znovu a znovu, zjistíte, že to je ohromná zábava," řekla agentuře Reuters desetiletá Mileah Robbinsová, která absolvovala jízdu na surfu s kozou.

"V surfování je svoboda, kterou jinde nenajdete," tvrdí Dana McGregor. Ten kromě Pismy chová ještě Grovera a se zvířaty na pláži přitahuje pozornost dětí i kolemjdoucích.

"Surfování na vlnách, které nám dal Bůh, přináší do našich životů uzdravení a radost, svobodu a mír. Chci, aby to zažil každý," dodává surfař.