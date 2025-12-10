Přeskočit na obsah
Benative
12. 12. Simona
Kevin by to tu nepoznal. Legendární dům ze Sám doma prošel radikální proměnou

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Legendární dům z vánoční klasiky Sám doma, stojící na předměstí Chicaga, prošel v posledních letech radikální proměnou. A když se snímky nynějšího interiéru dostaly na web, fanoušci zjistili, že z místa plného teplých barev, tradičních vzorů a typického amerického kouzla zbyly jen vzpomínky. Malý Kevin by to tady nepoznal: červenozelený styl nahradila moderní šedobílá strohost. Je tu ale háček.

Filmové kulisy v hlavní roli

Ačkoliv je cihlová fasáda domu z roku 1921 jedním z nejznámějších filmových exteriérů vůbec, samotné původní interiéry z filmu se uvnitř domu vlastně nikdy nenacházely. Což si někteří fanoušci možná neuvědomují.

Produkční firma je tehdy vystavěla v tělocvičně nedaleké školy, aby měli filmaři lepší podmínky pro natáčení - v tom je skrytý ten háček z úvodu. Schodiště, kde Kevin alias Macaulay Culkin zle potrápil Mokrý bandity Harryho s Marvem bylo přece jenom jinde.

Zdroje: Tyla, Elle Decor, Instagram, Pinterest

