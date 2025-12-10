Legendární dům z vánoční klasiky Sám doma, stojící na předměstí Chicaga, prošel v posledních letech radikální proměnou. A když se snímky nynějšího interiéru dostaly na web, fanoušci zjistili, že z místa plného teplých barev, tradičních vzorů a typického amerického kouzla zbyly jen vzpomínky. Malý Kevin by to tady nepoznal: červenozelený styl nahradila moderní šedobílá strohost. Je tu ale háček.
Filmové kulisy v hlavní roli
Ačkoliv je cihlová fasáda domu z roku 1921 jedním z nejznámějších filmových exteriérů vůbec, samotné původní interiéry z filmu se uvnitř domu vlastně nikdy nenacházely. Což si někteří fanoušci možná neuvědomují.
Produkční firma je tehdy vystavěla v tělocvičně nedaleké školy, aby měli filmaři lepší podmínky pro natáčení - v tom je skrytý ten háček z úvodu. Schodiště, kde Kevin alias Macaulay Culkin zle potrápil Mokrý bandity Harryho s Marvem bylo přece jenom jinde.
Minimalismus místo charakteru
Dům, za který jeho noví majitelé loni zaplatili 5,25 milionů dolarů - tedy 109 milionů korun, dnes zdobí minimalistický, převážně šedobílý design s důrazem na moderní jednoduchost.
Uvnitř byste tak rozhodně nenašli červený koberec na schodišti, tištěné tapety i "útulný chaos" McCallisterových. Interiér je čistý, uhlazený a podle mnoha fanoušků zcela postrádá osobitost. "Harry, jdu do baráku!" řekl by Marv, který by se ale pak asi otočil na patě a zase odešel.
Kritika a promarněná šance
Kritici novou podobu místa přirovnávají k "nedopečenému kuřeti" či ji hodnotí jako "útulnou asi jako zubní ordinace". Tady by pro zloděje Marva s Harrym nebylo nic moc ke kradení.
Fanoušci filmu pak také často zmiňují, že bývalí "páni domu" promarnili příležitost vytvořit z objektu muzeum nebo stylové ubytování ve stylu "Sám doma", o které by mohl být obrovský zájem.
Dům zůstává soukromý, ale legendární
Přestože jde o soukromé obydlí, fanoušci k němu stále pravidelně jezdí. Důvod? Aby si dům alespoň vyfotili z ulice. "Mám pocit, že jsme doma nechali něco důležitého," sdělí paní McCallisterová manželovi na palubě letadla směřujícího do Paříže. Samozřejmě Kevina. Vánoční komedie z roku 1990 o zapomenutém synkovi by ale nebyla nic bez zlodějů Marva a Harryho (Daniel Stern a Joe Pesci).
Dovnitř se pak zájemci naposledy podívali v roce 2021, a to v rámci speciální charitativní akce na jednu noc.
Budoucnost s otazníkem
Filmová legenda má další nové vlastníky - a jak si své bydlení upraví dál, zůstává otázkou. Fanoušci však mají jasno: útulný filmový interiér, který měli tolik rádi, byl v jejich představách navždy zničen. Nahradila jej šedá nuda, jež podle nich s ikonickou atmosférou snímku nemá nic společného.
