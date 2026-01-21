Když se město stává jevištěm. Piazzetta hotelu Fairmont jako nové srdce Pařížské

Tam, kde se Staré Město střetává s Vltavou, vzniká prostor s ambicí změnit způsob, jakým se v této části Prahy žije, potkává i prochází. Piazzetta před hotelem Fairmont Golden Prague projde proměnou podle vítězného návrhu dánského studia ADEPT a stane se „otevřeným jevištěm města“ – místem každodenního pohybu, klidného pobývání i kultury.
Výsledek mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže RaumScape, do níž se přihlásilo rekordních 197 ateliérů ze 42 zemí, je výjimečný nejen rozsahem zájmu, ale i tím, že na jeho podobě panovala shoda města, Prahy 1, investorů, památkářů i veřejnosti.
Cílem bylo důstojně dotvořit významný veřejný prostor mezi Pařížskou ulicí a nábřežím, zklidnit dopravu, přidat zeleň a citlivě navázat na historický kontext centra Prahy.
„Soutěž RaumScape tuto prostorovou filozofii přenáší do současného městského a krajinářského kontextu a spojuje ji s tématy veřejného prostoru, krajiny a každodenního života ve městě,“ říká Igor Kovačević z platformy CCEA MOBA.
Kontinuita místo bariér
Návrh studia ADEPT, který získal podporu všech klíčových aktérů, pracuje s piazzettou jako s plynule modelovaným terénem bez bariér. Prostor tvůrci navrhli tak, aby se dal přirozeně a bez problému překonat pěšky, na kole, s kočárkem i s omezenou mobilitou. A omezením automobilové dopravy uvolní místo pro to podstatné – setkávání, odpočinek a městský život.
Silným motivem je pak prodloužení Pařížské ulice směrem k řece. Zelená osa, dnes přerušená, bude pokračovat přes náměstí až k Vltavě a symbolicky znovu propojí historické centrum s řekou i vzdálenou Letenskou plání. A co dál? Povrchy odkazují na tradici pražských mozaik: tmavší okraje rámují prostor, zatímco světlejší střed působí klidně a otevřeně. Paměť místa se tu tak přirozeně propojuje se současností.
Podstatné také je, že zeleň není pouhou dekorací, ale plnohodnotnou součástí městské krajiny. „Stromový baldachýn“ zlepší mikroklima a vytvoří měkký stín v samotném srdci města.
Srdce piazzetty
Srdcem piazzetty se stane centrální vodní prvek - v klidném režimu bude fungovat jako zrcadlo oblohy, v létě se promění v hravý osvěžující element, večer zase v jemnou světelnou scénografii a v zimě případně v kluziště. Náměstí tak bude žít po celý rok.
„Promyšlený návrh studia ADEPT dokázal sjednotit porotu – stejně jako jejich řešení přirozeně spojuje různé skupiny lidí, kteří budou piazzettu využívat,“ shrnula rozhodnutí poroty její předsedkyně Sarah M. Whitingová, děkanka Harvard Graduate School of Design. Podle ní projekt nabízí centrální prostor pro kulturní akce a setkávání, zatímco obchodní parter jasně definuje hranice území. A co prostupuje celým návrhem? Jednoznačně motiv jeviště. Náměstí Miloše Formana má být místem pro trhy, koncerty, tanec, divadlo i obyčejné posezení na lavičce. Jednotlivé zóny se plynule prolínají a reagují na to, co se zde právě odehrává.
Součástí řešení je však i pavilon, který z povrchu náměstí přirozeně vyrůstá. Není solitérem, ale další vrstvou městské krajiny. Jeho pochozí střecha rozšíří veřejný prostor o nová místa k odpočinku a výhledům, přízemí s nájemními plochami oživí parter Pařížské ulice.
„Vítězný ateliér ADEPT přichází s konceptem prolnutí veřejného prostoru s budovou. Architektura je tak vnímaná více jako landscape než jen samostatný objekt,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček a dodává, že místo má potenciál stát se oblíbeným bodem na mapě Starého Města.
Dialog s hotelem i významným projektem
Nová piazzetta je přirozeným vyústěním rozsáhlé rekonstrukce hotelu Fairmont Golden Prague, dříve známého jako InterContinental. Brutalistní stavba Karla Filsaka z roku 1974 prošla čtyřmiliardovou obnovou pod vedením architekta Marka Tichého ze studia TaK Architects a v roce 2025 získala titul Stavba roku. Hotel se znovu otevřel jako živé společenské centrum, které je otevřené nejen hostům, ale i Pražanům.
Proměna piazzetty však navazuje i na širší záměr projektu „Staroměstská brána“ – otevřít toto místo městu, propojit Pařížskou ulici s nábřežím a vrátit mu jeho společenský rozměr. A investice ve výši zhruba 150 milionů korun plně uhradí soukromí vlastníci hotelu. „Líbila se mi představa, že i já budu moci pro Prahu něco udělat, symbolicky navázat na dílo svého pradědečka. Přispět k tomu, aby se toto místo znovu stalo přirozenou spojnicí mezi řekou, Starým Městem a Pařížskou ulicí,“ říká investor Pavel Baudiš, jehož předek se podílel mimo jiné na stavbě Čechova mostu, stojícího jen přes ulici od hotelu.
Pokud se ambice návrhu naplní, vznikne zde víc než jen nové náměstí. Piazzetta se stane územím, kde se ti nejrůznější lidé alespoň na chvíli sblíží, a to nejen se sebou, ale i samotnou Prahou - každý den, přirozeně a s lehkostí.
Mohlo by vás zajímat:
Zdroj: PIARISTI, MediaGuru, Časopis stavebnictví
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.