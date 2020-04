Každý den v karanténě nová kérka. Tatér jich má přes tisíc a volné místo rychle ubývá

Tatér Chris Woodhead musel kvůli pandemii koronaviru zavřít své londýnské studio. Jehlu a inkoust ovšem od hlavy až k patě pokérovaný Brit neodložil ani v karanténě a každý den pokrývá dosud volná místa své kůže novým motivem. Tetování má totiž podle něj terapeutické účinky a pomáhá mu nacházet směr i v současné krizi.

Londýňan Chris Woodhead se začal tetovat už před 15 lety, když mu bylo 18. Coby fanoušek punkové scény byl kérkami posedlý a na začátku letošní karantény jich měl na sobě kolem tisícovky. Od té doby, co zůstává zavřený ve svém bytě s těhotnou ženu Emou, mu jich podle zpravodajského webu BBC přibylo už více než 40.

Rozhodl se totiž, že si každý den v karanténě vytetuje nový motiv. "Neměl jsem do čeho píchnout, z nudy jsem vyjídal všechno jídlo z lednice a potřeboval jsem dát svému životu nějaký směr. Bez pravidelného rozvrhu jsou totiž lidé v karanténě úplně ztracení," uvedl Woodhead pro BBC.

Tetování má pro něj terapeutické účinky. Každé odpoledne mezi druhou a čtvrtou si tak vymyslí design inspirovaný současnou situací, přichystá si jehlu a nanese inkoust na dosud nepokryté místo své kůže. Tolik prázdného prostoru mu ovšem už nezbývá. Woodhead má totiž tetování skoro všude, od prstů na rukou až po spodní část chodidel.

Na zvrásněnou kůži své levé šlapky si například nedávno vytetoval nápis "When will it end?" (Kdy už to skončí?) a na patu zase molekulu koronaviru. Na hrudní kost, kde podle něj dotek jehly obzvlášť bolí, umístil zkratku NHS odkazující k britským zdravotníkům, aby vzdal hold jejich práci.

Některé Woodheadovy kérky z doby pandemie jsou naopak docela úsměvné. Na 12. den v karanténě si třeba udělal památku v podobě skákajícího tygra. Ten má symbolizovat kontroverzního chovatele zvířat jménem Joe Exotic, o němž Netflix natočil dokumentární seriál, který Woodhead se svou manželkou v karanténě nadšeně sledovali.

O týden později si na počest narození neteře vytetoval logo japonské majonézy Kewpie s miminkem s velkýma očima a 23. den v karanténě to byl zase obrázek spermie plující po jeho paži. Ten odkazoval k Woodheadovu vlastnímu dítěti, které by mělo přijít na svět v červenci. Až jeho žena porodí, plánuje si vytetovat i jméno novorozeněte, takže si musí na kůži šetřit místo.

Všechny kérky Woodhead tvoří metodou hand poke, kterou využívá i ve svém momentálně zavřeném londýnském tetovacím salonu. Tatér se při ní obejde bez elektřiny a každou tečku zanáší do kůže ručně. "Trvá to sice mnohem déle, ale zase to bolí méně, než kdybych používal stroj," vysvětlil Woodhead.