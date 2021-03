Káva v kojeneckých lahvích rozlítila arabské úřady. Hanobíte islám, kritizují lidé

Kavárenský řetězec v arabských státech Perského zálivu začal tento měsíc nabízet ledovou kávu a další studené nápoje v kojeneckých lahvích. Podivný trend vyvolal rozporuplné reakce. Zatímco některé zákazníky změna nadchla, jiné zmátla a mnohé pobouřila. Reakce úřadů tak na sebe nenechala dlouho čekat.

S kuriózním výstřelkem přišel řetězec Einstein Cafe, který má kavárny ve Spojených arabských emirátech, Kuvajtu či Bahrajnu. Namísto běžných papírových kelímků začala společnost nabízet husté mléčné nápoje v kojeneckých lahvích. Inspirací jí přitom byly snímky nového trendu na sociálních sítích.

Ačkoliv franšíze nejsou produkty inspirované dětmi cizí - nejoblíbenější milkshake kavárenského řetězce má příchuť dětské rýžové kašičky-, obrovská poptávka po nápojích v kojeneckých lahvích překonala očekávání. Zdá se, že podivný trend pro mnohé představoval únik od nahromaděného stresu a úzkosti z pandemie covidu-19.

"Každý si to chtěl koupit. Lidé volali celý den, aby nám řekli, že přijdou s přáteli, že přijdou s tátou a mámou," řekl generální ředitel Einstein Cafe ve Spojených arabských emirátech Júnis Mula. "Po mnoha měsících pandemie a tolika problémech začali lidé fotit, bavili se, vzpomínali na dětství," dodal.

Před kavárnami franšízy se tvořily dlouhé fronty. Lidé všech věkových skupin postávali na chodnících a čekali, až budou mít příležitost pít z kojeneckých lahví kávu či džus. Někteří nadšenci si dokonce do jiných kaváren přinesli vlastní kojenecké láhve a prosili rozpačité baristy, aby jim do nich připravili nápoj.

Snímky barevných lahviček s ještě barevnějšími nápoji získaly na Instagramu tisíce lajků a zaplavily sociální síť TikTok. Zda šlo o reakci na nejistotu dnešního světa či základní instinkt, není jasné. V každém případě se však zrodil nový trend.

Kritika však na sebe nenechala dlouho čekat. Pod příspěvky s kojeneckými lahvičkami se brzy začaly hromadit urážlivé komentáře. "Lidé byli naštvaní, říkali hrozné věci, že hanobíme islám a muslimskou kulturu," uvedl Mula.

Vlna nevole se nakonec dostala až k vládě. Dubajské úřady vzápětí tvrdě zakročily. Inspektoři vtrhli do kaváren, lahve v kojeneckých nápojích zakázali a udělili vysoké pokuty.

"Nejenže takové nevybíravé používání kojeneckých lahví odporuje místní kultuře a tradicím, ale nesprávné zacházení s lahví během plnění může také přispět k šíření covidu-19," stojí ve vládním prohlášení, které patrně odkazuje i na skutečnost, že si lidé nosili kojenecké lahve i do jiných kaváren. Podle úřadů na trend upozornili uživatelé sociálních sítí.

S odporem se výstřelek setkal také v Kuvajtu, kde vláda dočasně kavárny řetězce zavřela, nebo v Bahrajnu, kde ministerstvo obchodu vyslalo do kaváren policejní hlídky s kamerami a varovalo majitele, že podávání nápojů v kojeneckých lahvích "odporuje bahrajnským zvykům a tradici". Omán vyzval občany, aby lidi, kteří pijí nápoje z kojeneckých lahví, nahlásili na horké lince úřadu pro ochranu spotřebitele. Trend ostře zkritizovali také uživatelé twitteru a média v Saúdské Arábii.

Není to přitom poprvé, co se ochránci tradic v arabských zemích zaměřili na fenomény sociálních sítí. Poněkud vágní formulce příslušných zákonů v celém regionu dává úřadům široké pravomoci k potlačení veřejné nemravnosti a neslušnosti, píše agentura AP. Loni na jaře byl ve Spojených arabských emirátech zatčen cizinec, který na TikTok umístil video, v němž kýchá do bankovky. Podle úřadů svým chováním poškozoval pověst země.

