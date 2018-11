Kavárna na Facebook napsala, že zavře. Teď má plno a Češi jí poslali 300 tisíc korun

Dobročinná kavárna AdAstra nedaleko pražské náplavky minulý týden na Facebooku oznámila, že se potýká s existenčními problémy a možná zavře. To vyvolalo mezi lidmi nečekanou vlnu solidarity, na její podporu Češi vybrali zhruba 300 tisíc korun. Díky tomu zůstane otevřená minimálně do léta a handicapovaní zaměstnanci tak nepřijdou o práci. Navíc je teď problém v podniku sehnat kvůli zájmu lidí volný stůl.

Kousek od pražské náplavky se na rohu ulice Podskalská a Plavecká nachází jedna z mnoha kaváren. Zvenku vypadá jako každá jiná a nabídka je prakticky stejná jako v okolních podnicích. Přesto se AdAstra v něčem vymyká. Pracují v ní lidé, kteří si kvůli svému zdravotními stavu nemohli najít zaměstnání a seberealizaci nenašli ani v chráněných dílnách.

Na place, v kuchyni i v zázemí se od pondělí do soboty vystřídá celkem 28 lidí s rozličným handicapem. Od Downova syndromu přes mentální retardaci po těžkou epilepsii nebo autismus.

AdAstra jako součást obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni funguje tři roky, a i když provozovatelky tušily, že skloubit neziskový sektor s byznysem bude těžké, o zachování kavárny bojovaly. Provozní a zároveň ředitelka organizace Markéta Šulcová však přiznala, že jim po letech došel dech.

"Nedá se říct, že návštěvnost by byla předtím katastrofální nebo že by se k nám lidi nevraceli, ale spíše se o ní moc nevědělo," vysvětluje Šulcová u jediného volného stolu s kupou papírů mezi neustále vyzvánějícím telefonem. "Mívali jsme tady i dříve lidi, kteří přišli na večerní program nebo jenom tak posedět, ale nestačilo to k tomu, aby se kavárna uživila," dodává sympatická blondýnka.

Kavárna na problémy s provozem upozornila před týdnem na Facebooku a od té doby se její zaměstnanci nezastaví. Téměř na všech stolech leží kartička reservé.

"Už 15 let pomáhám handicapovaným dětem díky neziskovce Zajíček na koni. Děti, o které se staráme, postupně vyrostly a potřebovaly, abychom jim nabídli možnost seberealizace, a tak jsme před pár lety založili kavárnu, kde mohou pracovat. Bohužel se naše kavárna stále potýká s existenčními problémy, které jsme do teď tak nějak zvládali. Nyní ale hrozí, že se po Vánocích naše mládež už nebude mít kam vrátit. A proto se na vás všechny obracíme s prosbou! Potřebovali bychom navýšit počet hostů," napsala minulé úterý na svůj Facebook sestra provozní Veronika Náměstková a připojila fotku jedné ze zaměstnankyň.

"Platím za kávu, kterou bych si u vás dala"

Ani jedna z nich zřejmě netušila, že příspěvek na sociální síti nakonec nasdílí více než 76 tisíc uživatelů. "Facebooku moc nerozumím, ale říkala jsem si, že pokud příspěvek získá 300 sdílení a 50 lajků, tak to bude super," popisuje Šulcová. Takovou vlnu solidarity však nečekala.

"To, že tady lidi utrácí peníze, je skvělé, ale ta morální podpora je úžasná," říká nadšeně Šulcová. Poté, co se příspěvek s prosbou o pomoc dostal mezi lidi na sítích, se návštěvnost podle provozní zvedla zhruba o dvě třetiny.

Dnes byl den ve znamení trojek. Přišlo Vás o 300 více než obvykle, máme o 300% více rezervací na dalších 14 dní. Vaše finanční dary jsou už skoro 300 tis. 🤩Jsme všem kdo zaslal jakýkoliv příspěvek, přišel a vydržel, zavolal, napsal, pomohl VDĚČNI...děkujeme Vám za všechnu vaši laskavost a podporu. Je to pro nás ohromná motivace do další práce ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (kavárna je od 11 hodin stále plná a praská ve švech) Zveřejnil(a) Café AdAstra dne 21. November 2018

Kavárna má zarezervované večery až do Vánoc a během šesti dní poslaly stovky lidí na provoz AdAstry zhruba 300 tisíc korun. Mezi dárci si objevili i ti, kteří do kavárny nemohou zavítat, protože nebydlí v Praze, ale projekt jim přišel sympatický.

"Platím za kávu, kterou bych si u vás dala. Bohužel bydlím hodně daleko," napsala jedna z dárkyň. "Češi jsou skvělí, mají sociální cítění, a když o něco jde, umí se spojit," chválí českou solidaritu Šulcová. Velkou pomocí je jim kromě zájmu lidí i podpora Městské části Praha 2. Ta jim pronajímá prostor za dotovaný nájem.

Dnes kavárníci ještě odpočívají 🧘‍♂️🧘‍♀️,ale zítra se na Vás těší Petr, Adam,Verča a Mikuláš. Věřte, že jsou všichni rádi, že Vás mohou obsloužit, ale nejsou na takový obrovský zájem zvyklí a tak mohou někdy působit rozpačitě. Jak už tady padlo návštěvnost je obrovská. Zítra startujeme v 11 hodin 🤩 Mimochodem tyto krásné fotky pro nás vyfotila www.jhfoto.cz, děkujeme https://www.facebook.com/jhfoto.cz/ Zveřejnil(a) Café AdAstra dne 25. November 2018

Pomáháme všem bez rozdílu

Kavárna na rozdíl od jiných podobných podniků není zaregistrovaná jako chráněné pracoviště, a tudíž nemůže žádat o granty EU. Důvod je přitom prostý - zaměstnávají i lidi, kteří mají kombinovaný handicap a nevejdou se tak do jedné oficiální kolonky.

"Pořád se snažíme udržet to, že pomáháme všem bez ohledu na jejich typ handicapu, o to je to ale pro nás těžší," tvrdí provozní. Podmínkou pro práci v kavárně přitom ani není to, zda dotyčný postižený již dříve v gastronomii pracoval. "Jde jen o to, jestli to zvládne, nebo ne," dodává.

Například jeden z těžce postižených zaměstnanců Tomáš, který má hned několik problémů, dochází do kavárny jednou za 14 dní s matkou a dělá pomocné práce. "Vždycky se pěkně oblečou a jsou šťastní, že můžou trávit čas v kavárně, vždycky se na ně strašně těšíme. Kdyby museli skončit, asi by ztratili jeden z radostných momentů svého života," myslí si Šulcová.

Mezi zaměstnanci jsou přitom i takoví, kteří bojují se sociálními handicapy a pracovat v rušném prostředí, kde se lidé střídají jako na běžícím páse, je pro ně výzva. "Nebyli na to zvyklí, ale někteří se v tom cítí jako ryby ve vodě. Ti, co se necítí dobře, dělají něco jiného stranou," vysvětluje Šulcová. Kromě postižených tak s chodem kavárny pomáhají i ne-handicapovaní.

Kavárna bude fungovat minimálně do léta

Od ostatních podobných dobročinných kaváren se podle Markéty Šulcové liší tím, že u nich mohou zůstat handicapovaní, jak dlouho chtějí. "Nejsme klasická tréninková kavárna, kde jsou třeba jenom půl roku. Pro spoustu z nich je systém půlroční práce velmi náročný. Samozřejmě je skvělé, že existuje tolik podniků, ale když si autista někde po půl roce zvykne, zrovna musí skončit," říká.

Plat přitom pracovníci AdAstry dostávají v průměru stejný jako zaměstnanci jiných pražských kaváren."I to pomáhá k integraci, aby se cítili naprosto plnohodnotní," myslí si provozní.

Podle prvních odhadů by rostoucí zájem veřejnosti měl pomoci zachránit kavárnu i práci postižených minimálně na dalšího půl roku. "Pokud by se udržel momentální zájem lidí, vypadá to, že i s pomocí příspěvků udržíme provoz minimálně do letních prázdnin," tvrdí Šulcová.

Kromě dobré kávy nebo českých a francouzských vín si zde návštěvníci mohou vychutnat i klavírní večery nebo si přijít poslechnout zajímavou přednášku. Hlavní devízou AdAstry je ale podle její provozní především pohodová přátelská atmosféra.

O Vánocích sice bude v AdAstře zavřeno, aby si všichni odpočinuli, ale po Novém roce budou dveře v Podskalské opět otevřené a Šulcová doufá, že prvotní vlna zájmu s novým rokem neopadne a lidé se budou vracet i poté, co se o AdAstře přestane psát.

Zájemci, kteří by organizaci rádi přispěli nejen návštěvou nebo penězi, mohou přijít vypomoci přímo do kavárny nebo třeba upéct dort. Provozní také shání specialistu na úpravu webových stránek nebo vhodný rezervační systém "abychom nemuseli všechno psát na papír," dodává její kolegyně Helena Krejčíková, která si láme hlavu nad organizací následujících nabitých dní.

