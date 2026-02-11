Byla to jedna z nejsledovanějších tragédií devadesátých let. Oficiální verze zní: frontman kapely Nirvana Kurt Cobain se 5. dubna 1994 předávkoval heroinem a pak zastřelil brokovnicí. Jenže nová studie mezinárodního týmu forenzních expertů, publikovaná v odborném periodiku, staví tento scénář na hlavu. Důkazy podle nich ukazují na chladnokrevně zinscenovanou vraždu.
Když o tři dny později - 8. dubna 1994 - našel elektrikář v domě v americkém Seattlu tělo sedmadvacetiletého Kurta Cobaina, policie měla rychle jasno: sebevražda. Vedle něj ležel dopis na rozloučenou, u nohou náboje, v kapse účtenka za zbraň. Vlastně nebyl důvod pochybovat.
Jenže právě tato „dokonalost“ byla pro nezávislou badatelku Michelle Wilkinsovou a forenzního specialistu Briana Burnetta prvním varovným signálem.
Scéna jako z filmu
„Vypadá to, jako by někdo točil film a chtěl, aby si divák byl naprosto jistý,“ uvedla Wilkinsová pro britský Daily Mail, který jako první nový pohled na smrt Cobaina zveřejnil.
Podle obou expertů byla scéna příliš čistá. Cobain měl mít v těle desetinásobek smrtelné dávky heroinu i pro silně závislého člověka. Přesto byly injekční stříkačky nalezené v jeho blízkosti s pečlivě nasazenými krytkami a úhledně uklizené do krabičky. „Máme věřit, že člověk v agonii z předávkování ještě stihne uklidit nádobíčko?“ ptají se vědci.
Klíčový důkaz má podle badatelů ale jinou váhu, podrobně prozkoumali původní pitevní protokoly a narazili na anomálie, které tehdejší vyšetřovatelé buď přehlédli, nebo se je rozhodli ignorovat.
Analýza tkání totiž odhalila začínající nekrózu jater a mozku, což jsou jasné známky odumírání orgánů v důsledku akutního nedostatku kyslíku. Tento jev je typický pro pomalé umírání po předávkování drogami, nikoliv pro rychlou smrt způsobenou výstřelem.
Další otazníky podle nich vyvolává absence krve na nečekaných místech. Přestože měl Cobain v ruce svírat brokovnici, jeho levá dlaň zůstala podle dobové fotodokumentace až nepřirozeně čistá. Forenzní specialisté upozorňují, že u takto brutálních poranění je masivní potřísnění rukou obvyklé. Nová rekonstrukce navíc naznačuje, že poloha ruky, kterou policie v roce 1994 zdokumentovala, by mu fyzicky znemožnila ze zbraně vystřelit.
Vzkaz s cizím rukopisem
Pochybnosti vyvolává i dopis na rozloučenou. Zatímco horní část, kde Cobain píše o svém odchodu z hudebního průmyslu a únavě ze slávy, odpovídá jeho stylu, poslední čtyři řádky – ty, které skutečně mluví o smrti – jsou psány jiným, ostřejším a větším písmem.
Navzdory tomu, že studie prošla recenzním řízením v International Journal of Forensic Science už loni v listopadu, úřady v Seattlu zůstávají neoblomné. Policie i koroner odmítají případ znovu otevřít s tím, že jejich původní závěr o sebevraždě je konečný. „Pokud se mýlíme, dokažte nám to,“ vzkazuje úřadům Wilkinsová.
Zdroj: Daily Mail
