Katastrofa Three Mile Island. Hodiny, kdy byla Amerika pár minut od jaderného pekla

Nikola Bernard
Stačil jeden zaseklý ventil a rozsvícená kontrolka, kterou nikdo nebral vážně. 28. března 1979 se americká elektrárna Three Mile Island proměnila v dějiště nejhorší civilní jaderné havárie v historii Spojených států. Zatímco se polovina jádra reaktoru tavila a 140 tisíc lidí v panice opouštělo své domovy, vedení elektrárny se snažilo rozsah katastrofy bagatelizovat.

Nejhorší jaderná havárie USA, kterou nikdo nechtěl přiznat

Letecký pohled na jadernou elektrárnu Three Mile Island v řece Susquehanna, Pensylvánie, během havárie 28. března 1979
Letecký pohled na jadernou elektrárnu Three Mile Island během havárie 28. března 1979.Foto: Bettmann / Getty Images

V časných ranních hodinách 28. března 1979 se v kontrolní místnosti jaderné elektrárny Three Mile Island rozsvítila výstražná kontrolka a přesně ve 4:00:36 se automaticky vypnulo hlavní napájecí čerpadlo. Během několika sekund se nouzově zastavil reaktor, ale klíčový ventil PORV, který měl uvolnit tlak a hned se zavřít, zůstal zaseknutý v otevřené poloze. Nikdo netušil, že právě začal sled událostí vedoucí k nejhorší jaderné havárii v historii Spojených států. A to i přesto, že elektrárna ležící na ostrově u Harrisburgu byla v té době téměř nová.

V následujících hodinách se situace dramaticky zhoršovala, přičemž k tragédii významně přispěla lidská chyba. Zatímco oficiální zdroje tvrdily, že veřejnost dostala minimální dávku radiace, mnozí obyvatelé popisovali kovovou chuť v ústech, kožní potíže a dlouhodobé zdravotní následky. Přímá souvislost se však nikdy jednoznačně neprokázala.

Železná hůrka
Země na Chebsku se znovu chvěje. Geolog vysvětluje, co se pod krajinou děje

Země na západě Čech se znovu otřásá. Seismologové v oblasti, která patří k nejživějším seizmickým zónám u nás, za poslední týden opakovaně zaznamenali sérii zemětřesných rojů o síle okolo 2,5 magnituda. Podle geologa Lukáše Krmíčka z Geologického ústavu AV ČR ale není důvod k obavám. „Nejedná se o signál blížící se erupce ani velkého zemětřesení,“ uklidňuje.

Předvolební kampaň ČSSD v Liberci
Pro starou sociální demokracii není v dnešní politice místo, soudí její znalec

V sobotu se uskuteční online sjezd sociálních demokratů, jehož delegáti budou už po několikáté v řadě řešit, zda existuje způsob, jak stranu vyvést z krize. Podle jejího znalce a ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera to bude složité, pokud strana nenajde nový způsob, jak definovat konflikt, ve kterém by měla co říct.

Mezihvězdná kometa 3I/Atlas míří k Zemi. Nejblíže by se měla ocitnout 19. prosince, pozorovat na obloze ji můžeme už teď.
Úlovek na cestě k Jupiteru. Sonda Juice zachytila kometu, která se blíží k Zemi

Sonda Juice Evropské kosmické agentury letí k Jupiteru, aby detailně prozkoumala jeho ledové měsíce. Osud jí však do cesty přihrál unikátní vesmírný objekt – aktivní mezihvězdnou kometu 3I/ATLAS. Pozoruje ji z jedinečné pozice, daleko od rušivého jasu Země a Slunce, a z úplně jiného úhlu než pozemní dalekohledy. Vědcům tak může přinést cenná data.

Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová
Ruský strach o zázračné tenisové děti. Ukrajinka vyzývá k jejich prověrce

Odliv ruských tenisových osobností, které v posledních letech stále častěji přijímají cizí občanství, v zemi rezonuje. Drtivá většina tenistů a tenistek v Rusku stejně nežije, a tak panují obavy z "útěku" těch největších hvězd. Například dvou zázračných dětí, olympijských medailistek Mirry Andrejevové a Diany Šnajderové.

