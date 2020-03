Karanténa očima domácích mazlíčků. Za mě dobrý, "píší" psi na internetu

View this post on Instagram

Jsme v podstatě v izolaci. Lidi chytaj schízu. A mě je to úplně jedno! Teda jako mamka mi řekla, že má pro mě jídlo od @britpetfood tak na 14 dní, protože bylo na eshopu nedostupné. Jestli ho nesežene, tak sežeru Hepíka @happy_the_cat1 ! A doufám, že naši vládci zajistí i roušky pro psy. #helppes #bezzradlatonepujde #dejsemzradlo #zatimtoneresim #izolace #karantena #korona #jemitojedno #golden #goldenretrieversofinstagram #goldenretriever #goldheart #nostress #keinstress #koronavirus #nechapu #dontunderstand