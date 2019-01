Kanaďanka nabízí luxusní vilu za 420 korun. Stačí jen vyhrát literární soutěž

Kanaďanka Alla Wagnerová vypsala literární soutěž, jejímuž vítězi hodlá přenechat svůj luxusní dům nedaleko města Calgary. Zájemci musí akorát složit poplatek 25 kanadských dolarů (423 Kč) a napsat esej či povídku odpovídající na otázku, jak by přestěhování do tohoto domu snů na břehu jezírka s výhledem na Skalisté hory změnilo jejich život.

Wagnerová v domě, který leží ve vesnici Millarville v provincii Alberta, asi 65 kilometrů jižně od Calgary, nemůže dál žít ze zdravotních důvodů. Kvůli nemoci neopouští horní patro domu, což činí její život "nesnesitelným".

Žena původně chtěla podle webu BBC sídlo v hodnotě 1,7 milionu kanadských dolarů (28,8 milionu Kč) prodat, ale nenašla kupce. Inspirována podobnými nápady ve světě se poté rozhodla vypsat literární soutěž, jejíž účastníci jí mohou posílat své příspěvky formou dopisu.

V nabídce realitních kanceláří je dům o rozloze 360 metrů čtverečních popisován jako "úchvatné venkovské panské sídlo postavené v georgiánském stylu", které nabízí výhledy na Skalisté hory. Součástí sídla je také 4000 metrů čtverečních rozsáhlý pozemek, jezírko a vinný sklep.

"Miluji pozorovat hejna hus a kachen, když se slétají na jezírko, zírat na širé nebe, hvězdné noci, divokou přírodu a zasněžené hory," napsala Wagnerová na facebooku o životě ve svém domě, který označuje za "ráj pro spisovatele či jiného umělce".

O nejlepších literárních pracích nechá Wagnerová hlasovat veřejnost, která vybere 500 finalistů. Jejich díla pak posoudí nezávislá porota, která by měla zvolit vítěze.

Příspěvky bude možné posílat nejméně do začátku dubna, lhůta ale může být dále prodloužena, pokud se do té doby Wagnerové nesejde 60 000 příspěvků, které by pokryly odhadovanou cenu nemovitosti. Wagnerová si také vyhrazuje právo soutěž v případě malého zájmu zrušit (pravidla soutěže zveřejnila na facebooku).

Obyvatelka Alberty není první, kdo s nápadem na uspořádání takové literární soutěže přišel. Například v roce 2015 se uskutečnilo podobné klání, jehož vítěz se mohl stát novým vlastníkem podniku Center Lovell Inn v americkém státě Maine, uvedl server BBC News.