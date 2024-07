Jen to, co potřebují k životu, nic navíc. Panelový byt proměnili v asketický prostor

Výhoda panelového bytu je v tom, že jde přeprogramovat a změnit ve volný prostor, říkají architekti ze studia RDTH, kteří na přání majitelky proměnili škatulkové dispozice o 74 metrech čtverečních v čisté a moderní bydlení. Jejich úkolem bylo navrhnout rekonstrukci tak, aby nábytek měl jasnou funkci a v bytě nebylo nic navíc.

"Paní H naši práci viděla v televizi. Ozvala se nám den poté, co v ní odvysílali reportáž o našem projektu Byt architekta. Má dva syny, dvojčata, a vychovává je sama. Řekla nám, že by od nás chtěla, abychom pro ni a její děti vymysleli absolutně 'čistý' a moderní byt," popisuje architekt René Dlesk začátek spolupráce na rekonstrukci panelového bytu v pražských Vysočanech.

Výhodou pro autory proměny bylo to, že majitelka vlastní v Praze ještě jeden byt, a tak práci nesvazoval přísný časový horizont ani pocit, že řemeslníci narušují komfort rodiny. "V prvních krocích jsme hledali, kam až nás majitelka v rekonstrukci pustí a jaké jsou hodnoty, které by se při rekonstrukci měly projevit. Jednoznačně to byl minimalismus, až asketický přístup k životu, snaha zbavit se prvoplánových dekorací a záměr nechat prostor pouze racionálním potřebám členů své rodiny," líčí Dlesk, který na návrhu pracoval s kolegyní Tamarou Kolaříkovou.

Díky dialogu s majitelkou si uvědomili, že rozdělení obývacího pokoje a ložnice je zvyk, který je zakořeněný ve společnosti, ne každý ale rozdělení na denní a noční část bytu potřebuje. "Záleží na uživateli a okolnostech jeho života. Vynechat některé návyky je legitimní při rozhodování o budoucí organizaci prostoru, v němž budete bydlet, a může to přinést řadu výhod," vysvětlují. Výsledkem je, že obývací prostor a ložnice jsou v bytě jedno a totéž, funkce se mění s denní dobou.

