Na sítích zabodovali s kamennou kuchyní. Díky neobvyklé volbě svůj dům milují

Tohle místo si je našlo, tvrdí majitelé takzvaného “Kamenného domu”. Markétu a Martina proslavila jejich přestavba svépomocí, kde hraje prim neobvyklá kuchyně z kamene navozující středomořskou atmosféru. Manželé se vrhli i do tvorby věšáků a stoliček a vydali e-book s radami ohledně výroby této atypické kuchyně.

"Ačkoliv jsme tohle místo nejdříve odmítli, stejně si nás našlo," vypráví Markéta s tím, že se ke koupi jejich domu s velikostí 90 metrů čtverečních nakonec odhodlali hlavně kvůli tomu, že se nachází u řeky. Mít nemovitost blízko vody totiž bylo velkým přáním jejího muže Martina, který u řeky vyrostl.

Manželé rekonstrukci započali v roce 2021, v domě žijí společně s jejich dcerou již rok a vzhledem k tomu, že celou přestavbu realizují svépomocí, dodělání domu je pro ještě během na dlouhou trať.

Láska k designu i úspora financí

Kromě toho, že se věnují přestavbě interiéru, důkladně řeší i exteriér, a to konkrétně zahradu, kterou si zamilovali i jejich sledující na Instagramu. Právě jejich instagramový účet je proslavil. Mnohé zaujala jejich cesta za neobvyklou kamennou kuchyní.

"Zděné kuchyně jsou v zahraničí už roky velkým trendem. Miluji je a přišlo mi škoda, že se u nás moc nedělají. Když jsme zjistili, že by nás běžná kuchyně ve velikosti, kterou potřebujeme, vyšla na půl milionu, navrhla jsem zděnou variantu. Když jsme si ujasnili, že jsme schopni si ji vyrobit sami, šli jsme do toho," tvrdí majitelé s tím, že bylo těžké sehnat informace o tom, jak kamennou kuchyň vytvořit. "Postupně jsme se k tomu dopracovali a udělali e-book, kde sdílíme naše postupy a materiály," dodává Markéta. Manželé tak usnadnili práci těm, co touží po podobné kuchyni se středomořským nádechem.

Pochybnosti je nerozhazují

I když kamenný unikát hraje v domě prim, manželé v domě cílili hlavně na dostatek světla a prostoru. Ačkoliv by se mohlo zdát, že stavba svépomocí s sebou musí nést mnohá úskalí, manželé tvrdí, že se jim nestalo nic, co by zhatilo jejich plány či výrazně narušilo proces rekonstrukce. Jejich šikovnost jim nevěří někteří uživatelé sociálních sítí, kteří jim posílají zprávy s tvrzením, že není možné, aby jejich výsledný interiér vznikl svépomocí.

"Nevím, čím to je, pro mě to není nic nepochopitelného. "Svépomocníků" je v naší republice hodně, takže mě zaráží, že někdo není schopen uvěřit tomu, že jsme to zvládli sami," míní majitelka s tím, že na Instagramu s manželem mají skvělou komunitu lidí, která jim jejich domov přeje a fandí jim během jejich cesty za zdárným dokončením celé přestavby.

Trable s koupelnou a zahradničení

Kromě inspirativních fotek a videí jejich domu sdílí příspěvky se zajímavými tipy ohledně interiérového designu i zahradničení. Design domu měla pod palcem spíše Markéta, přičemž realizaci dostal na starost její muž. Ten se do jednotlivých prací a úprav pustil pouze tehdy, když věřil, že je stoprocentně zvládne. Proto například v koupelně nemají stěrku, kterou si Markéta přála. "Teď by do toho už šel, ale v tu chvíli jsem chápala, že z toho má respekt, takže jsme zvolili jinou variantu," vypráví s tím, že právě na vizuálu koupelny se nemohli shodnout.

"Stavba svépomocí je plná kompromisů. Pokud jde o design, největším problémem byla koupelna. U té jsme měli naprosto rozdílné představy a opravdu jsme nemohli několik měsíců vybrat něco konkrétního. Nakonec jsme se shodli, že dáme něco, co nás bude bavit dlouho, ale je to kompromis," svěřuje se majitelka domu.

Pár se s vervou nehrnul jen do rekonstrukce domu, ale i zahrady. "Tři měsíce před koupí domu jsme si zaplatili kurz zahradní architektury. Tak mě to pohltilo, že jsem dva roky ležela denně v kytkách, četla knihy, poslouchala podcasty, viděla všechna videa na YouTube a každý den dělala na zahradě," vzpomíná Markéta. Podobný zápal má asi i pro interiérový design a tvorbu produktů, které nabízí na jejich e-shopu.

Vlastní výroba produktů

Markéta a Martin rozjeli svoji vlastní výrobu kvůli osobní potřebě. Markéta totiž v domě chtěla stropní věšáky, které se v koupelně nemusí vrtat do dlaždic. "Chtěla jsem věšáky z kulatiny, ale nenašla jsem e-shop, který by je dělal, a tak jsem se do toho vrhla sama. Nyní nabízíme 7 různých velikostí ve dvou barevných provedeních a jsem schopná dělat i věšáky na míru," popisuje.

Druhým projektem, který musí zaujmout nejednoho interiérového designéra, je dřevěná stolička, kterou Martin soustruží z jednoho kusu dřeva. "Nápadů na rozšíření je hodně, tak uvidíme, kam nás to zavane. Prozatím není nic na spadnutí, proto se věnujeme těmto dvěma produktům," dodává.

Nejoblíbenější část a plány

Jejich produkty samozřejmě nechybí v jejich domácnosti, přičemž dřevěné stoličky se staly výrazným elementem kamenné kuchyně. Ta je spojena s obývací a jídelní částí, kterou tvoří prostorný ostrůvek nedaleko kuchyňské linky. Právě obývací pokoj s kuchyní se stal nejoblíbenějším prostorem celé rodiny.

"Tuhle místnost jsme řešili nejvíc, člověk tu tráví nejvíce času a povedla se. Je vlastně jediná komplet hotová. Teď nás čekají práce venku, podbití, fasády, terasy a ploty. V zimě pak zase interiér, konkrétně třeba skříně, šatna, úložné prostory, dveře a zbytek půdy, která se skládá ze dvou pokojů," říkají s tím, že největší výzvou pro ně byl projekt jako takový, a to, že se do něj pustili s malým dítětem.

"Trochu jsme litovali, že jsme přestavbu nestihli ještě před dětmi, ale teď už je to za námi a věci můžeme dělat postupně. Už nás nic nepálí, když tu bydlíme," uzavírá majitelka "Kamenného domu" s tím, že každému radí, aby se během přestavby řídil vlastním instinktem.