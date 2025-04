Poruchy příjmu potravy se netýkají jen žen. U chlapců za to může i krize mužství

Hladovění, držení drastických diet či zvracení jídla není jen tématem u dospívajících dívek. Čím dál častěji jídlo odmítají i kluci, jen se o jejich příbězích tolik nemluví. Hradbu mlčení prolomili až známí muži, kteří chtějí poukázat na to, že tyto poruchy příjmu potravy nelze u chlapců jen tak přehlížet.

Když se někdo baví o poruchách příjmu potravy, většinou si lidé myslí, že to "napadá" jen dívky. Jenže podle posledních průzkumů to vypadá, že kluci holky dohání.

Podle hrubých odhadů je jedním z deseti pacientů s diagnózou poruchy příjmu potravy právě muž. Což už není tak zanedbatelné číslo, jak by se zprvu mohlo zdát. Jak se u mužů tato porucha projevuje?

"Možností je samozřejmě velké množství, podobně jako u dívek. Kdybych měl říct nejčastější důvody, tak je to nějaká dlouhodobá nespokojenost se svým tělem. Například trpěli nadváhou, za kterou se jim kolektiv posmíval, ale opakovaně jsem měl v terapii i sportovce, kteří dělají v odvětví, kde je extrémně sledovaná váha, kde se hodně manipuluje s jídlem, aby se ta váha udržela na nějaké hodnotě, je podmínkou účasti zápasů a závodů v určité kategorii. Třeba zápasníci, horolezci, tanečníci a podobně," přiznává známý psycholog Jan Kulhánek.

Dalším z faktorů může být dnešní doba, která klade na mladé muže velké nároky. Čeká se od nich, že budou úspěšní, dokážou zajistit budoucí rodinu. A navíc u toho budou dobře vypadat.

"Často se mluví o krizi mužství. Muži opouští tradiční role, ale jako kdyby ještě nedostávali nové. Takže si hledají nové místo ve světě. Řada dnešních mužů tak hledá svoji identitu, protože to tradiční dělení všeho možného v rámci pohlaví neodpovídá současné realitě," dodává odborník.

Radí, aby kdokoliv, kdo si myslí, že trpí poruchou příjmu potravy, nebo má někoho takového mezi blízkými, vyhledal odbornou pomoc.

Známí muži anorektici nejsou výjimkou

I v českém showbyznysu se najdou muži, kteří si prošli poruchou příjmu potravy. I když dlouho mlčeli a styděli se za to, dnes o duševních problémech mluví otevřeně, aby pomohli jiným.

Čestmír Strakatý, novinář

Moderátor před pár lety přiznal, že ke svému tělu nemá pozitivní vztah. Nachází k němu cestu díky ženě a dítěti, ale byly doby, kdy se vážil i čtyřikrát za noc, jestli nepřibral. Nemohl se na sebe podívat do zrcadla, aniž by nebyl zhnusen. Za jídlo navíc se trestal nadměrným cvičením a odpíráním dalších pokrmů. Dnes o anorexii mluví zcela otevřeně, ale přiznává, že to není tak dávno, kdy se za to styděl.

Daniel Krejčík, herec

Oblíbený umělec měl také problémy s jídlem. Kvůli roli ve hře Dánská dívka za dva měsíce shodil 18 kilo. Ta lavina už pak nešla zastavit. O anorexii mluví jako o vězení, ke kterému měl klíč jen on sám, jen to nevěděl. Nakonec se mu podařilo dostat vše pod kontrolu. Připouští však, že se svým tělem bojuje dodnes a nese s nelibostí, že kila nabral zpátky. I když sám moc dobře ví, že to bylo nutné.