S příchodem jara se mění nejen počasí a nálada, ale i kvalita našeho spánku. Zatímco zima bývá obdobím delšího odpočinku, jaro přináší paradox: více světla a energie, ale zároveň kratší a méně kvalitní spánek. Co za tím stojí a jak se s tím vyrovnat?
Jedním z hlavních faktorů je prodlužující se den. Lidské tělo je silně navázané na střídání světla a tmy – takzvaný cirkadiánní rytmus –, a jakmile se dny prodlužují, dochází k posunu biologických hodin.
Studie ukazují, že právě na jaře lidé vstávají dříve a spí kratší dobu než v zimě – a zároveň potvrzují, že v zimě obecně potřebujeme více spánku než v létě, a to i v moderním prostředí s umělým osvětlením.
„Naše studie ukazuje, že i když lidé žijí v městském prostředí pouze s umělým světlem, zažívají sezonní spánek. Očekával bych, že sezonní výkyvy budou mnohem vyšší, pokud by pacienti žili venku a byli vystaveni pouze přirozenému světlu,“ říká Dieter Kunz, jeden z hlavních autorů studie a vedoucí kliniky spánku a chronomedicíny v nemocnici St. Hedwig v Berlíně.
Dopad „ztracené hodiny“
Ovlivňující je i změna času na letní čas, která se odehrává právě v období jara. Ta totiž pro mnoho lidí znamená narušení spánkového režimu. A přestože jde „jen“ o hodinu, tělo si na posun zvyká několik dní až týdnů. Lidé tak často zažívají větší únavu během dne, horší usínání a pocit nevyspání.
Krátkodobé narušení spánku po změně času je dobře zdokumentované a může ovlivnit jak fyzickou, tak psychickou pohodu.
Dalším faktorem jsou pak vyšší teploty a častější venkovní aktivity, které mohou vést k pozdějšímu usínání a celkově kratšímu spánku: výzkumy ukazují, že vyšší teploty mohou ztěžovat usínání a delší den podporuje bdělost a aktivitu. Výsledkem je tedy kratší spánek – ale ne vždy lepší regenerace.
Život na sezony
Změny spánku nejsou náhoda. Jsou součástí přirozeného biologického nastavení člověka. Vědci potvrzují, že v zimě spíme déle, v létě a na jaře se spánek zkracuje a světlo je klíčovým regulátorem našeho rytmu, přičemž tyto sezonní rozdíly byly pozorovány napříč různými populacemi i kulturami. Dobrou zprávou ale je, že existují jednoduché způsoby, jak tělu pomoci adaptovat se.
Recept, který může pomoci:
1. Choďte spát pravidelně: Udržujte stabilní režim – i o víkendech.
2. Využívejte ranní světlo: Denní světlo pomáhá „nastavit“ biologické hodiny.
3. Omezte večerní světlo: Zejména modré světlo z obrazovek může oddálit usínání.
4. Upravte prostředí na spaní: Ideální je chladnější, tmavá a tichá místnost.
5. Dejte tělu čas: Adaptace na jaro může trvat několik dní až týdnů – je to normální.
Restart i výzva
I když je tak jaro obdobím obnovy, pro tělo představuje i náročnou adaptaci. A méně spánku neznamená automaticky méně energie – jen je potřeba respektovat přirozené změny a přizpůsobit jim svůj režim.
Pokud se cítíte unavení nebo „rozhození“, nejste v tom sami - vaše tělo se jen ladí na nový rytmus světa kolem vás.
VIDEO: Abychom dobře spali, nesmíme rezignovat na spánkovou hygienu, upozorňuje specialista na spánkovou medicínu Martin Pretl
