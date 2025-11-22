Magazín

Tři semínka fungují jako "kartáč na střeva". Většina lidí je ale jí špatně

nib nib
před 5 hodinami
Zdravá střeva jsou základem našeho celkového zdraví – a stačí jen pár jednoduchých kroků, abyste se cítili jako znovuzrození. Doktor Saurabh Sethi, gastroenterolog z Kalifornie a absolvent Harvardu, tvrdí, že tajemství tkví ve třech malých, ale mocných semínkách. Právě ta dle jeho slov dokáží "vyčistit střeva jako kartáč".
Tři úžasná semínka poslouží naším střevům více, než bůhví jaké doplňky.
Tři úžasná semínka poslouží naším střevům více, než bůhví jaké doplňky. | Foto: ISIFA/Thinkstock

Doktor Sethi se svými radami a zkušenostmi pravidelně inspiruje 1,3 milionu sledujících na Instagramu a v posledním videu, které získalo více než 184 tisíc zhlédnutí, odhaluje svou každodenní superpotravinovou rutinu.

A zároveň vysvětluje, proč jsou tři jím vybraná semínka tak účinná.

Související

Vyřadili z jídelníčku uzeniny a kolu. Reakce lidského mozku překvapila i odborníky

Karel Klouček

Prvním hrdinou jsou chia semínka. Po namočení vytvářejí gel, který zpomaluje vstřebávání cukru, vyživuje střevní mikrobiom a pomáhá udržet pravidelné vyprazdňování. "Nikdy je ale nejezte suché," varuje. Dobré je nechat je namočené alespoň 15-20 minut, ideálně přes noc. K snídani je pak oblíbený doktor doporučuje kombinovat s mandlovým mlékem nebo jogurtem a čerstvým lesním ovocem. 

Známé i překvapivé

Další supersemínko, které podle něj nemůže chybět ve vašem jídelníčku, je lněné semínko - malé, nenápadné, ale extrémně silné. Obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které působí protizánětlivě a podporují hormonální rovnováhu i správu cholesterolu. "Ale pozor, celé semínko tělo nedokáže vstřebat, musíte ho rozemlít," vysvětluje Sethi. Jedna lžíce mletých lněných semínek ve smoothie nebo ovesné kaši třikrát až čtyřikrát týdně podle něj udělá velký rozdíl v tom, jak se začnete cítit.

Třetí zázrak ve světě semínek jsou bazalková semínka. Vypadají podobně jako chia, ale nabobtnají rychleji a jejich rozpustná vláknina podporuje trávení. V ájurvédské medicíně se používají po staletí a Sethi je rád kombinuje s chia semínky v ovesné kaši nebo mandlovém jogurtu.

Zvládne to každý

Podle odborníka tak nemusíte dělat nic složitého. Stačí tyto tři semínka správně připravit a zařadit do každodenního jídelníčku. A vaše střeva vám poděkují. A co všechno díky nim začnete pociťovat? Lepší trávení, snížení zánětu a pravidelnou stolici - to vše může začít malým ranním rituálem.

Pokud jste hledali jednoduchý způsob, jak podpořit své trávení a celkové zdraví, doktor Sethi má recept, který zvládne opravdu každý.

Zdroj: What's The Jam

VIDEO: Spotlight moment: Expert na výživu řekl, co nejvíce dokáže prodloužit život ve stáří (7. 2. 2025)

Spotlight moment: Co nejvíce prodlouží život ve stáří? Zdravý kardiovaskulární systém, radí výživový expert František Knobloch | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Ze starého domu vytvořili ráj. Děčínské Kytky pod komínem jsou malým zázrakem u skály

Ze starého domu vytvořili ráj. Děčínské Kytky pod komínem jsou malým zázrakem u skály
51 fotografií

Nepolapitelný Zodiac. Spravedlnosti se vysmíval a pravdu ukrýval v záhadných šifrách

Nepolapitelný Zodiac. Spravedlnosti se vysmíval a pravdu ukrýval v záhadných šifrách
Přehled

Daň za čistší vzduch? Planeta tmavne a rychleji se ohřívá, potvrzují nová data NASA

Daň za čistší vzduch? Planeta tmavne a rychleji se ohřívá, potvrzují nová data NASA

KVÍZ: Odhalte chybu v názvu knihy. Vybavíte si známá česká literární díla?

KVÍZ: Odhalte chybu v názvu knihy. Vybavíte si známá česká literární díla?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah výživa jídlo lněné semínko zdraví střevo zažívání kvalita potravin lékař lifestyle životní styl

Právě se děje

před 27 minutami
Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Infografika

Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze

Starobní důchody od ledna vzrostou v průměru o 668 korun na 21 839 korun. Jak si polepšíte konkrétně vy, zjistíte v kalkulačce valorizace Aktuálně.cz.
Aktualizováno před 38 minutami
Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

ŽIVĚ
Vance hájí mírový plán: Ukrajina nemá šanci zvítězit, cílem je zachovat suverenitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 43 minutami

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela řidička

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané dnes ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po nehodě…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Gólman se chtěl pomstít Pastrňákovi. Ten totiž přihrál na vítězný gól Bostonu
1:02

Gólman se chtěl pomstít Pastrňákovi. Ten totiž přihrál na vítězný gól Bostonu

David Pastrňák přihrál v NHL v prodloužení na vítězný gól hokejistů Bostonu.
Aktualizováno před 1 hodinou

Ze starého domu vytvořili ráj. Děčínské Kytky pod komínem jsou malým zázrakem u skály

Ze starého domu vytvořili ráj. Děčínské Kytky pod komínem jsou malým zázrakem u skály
Prohlédnout si 51 fotografií
Když Radka s Honzou mluví o svém podniku Kytky pod komínem, je v jejich hlase slyšet zvláštní směs nadšení a únavy. Příběh jejich kavárny a malého ubytování ve stylu B&B je totiž výsledkem nejen fyzické práce, ale i velké životní odvahy — odvahy pustit se znovu do něčeho, co už jednou museli uzavřít.
"Kdysi jsme měli sen, že jednou otevřeme kavárnu. A asi před sedmi lety jsme jednu opravdu rozjeli. Taky tady v Děčíně. Jenže jsme měli malé děti a celkově to bylo složité," vzpomíná Jan Masojídek - vlastník IT firmy, kterého lákal svět gastra.
před 1 hodinou
SOCDEM vyčerpala rezervu, žije z úvěru. Máme poslední šanci, říká kandidát na šéfa

SOCDEM vyčerpala rezervu, žije z úvěru. Máme poslední šanci, říká kandidát na šéfa

Převládne-li ve straně politikaření a vnitrostranické intriky, pak jsme skončili. Žádnou další šanci už nedostaneme, má jasno Hůla.
před 1 hodinou
Souček a Coufal? Dvojice s arogancí. Jedna výhra nás neumlčí, hlásí "fanatici"

Souček a Coufal? Dvojice s arogancí. Jedna výhra nás neumlčí, hlásí "fanatici"

Skupina "Fanatismus Česko", která v posledních letech podporuje národní fotbalový tým, v rozsáhlém vyjádření popsala konflikt s oporami reprezentace.
Další zprávy