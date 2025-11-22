Doktor Sethi se svými radami a zkušenostmi pravidelně inspiruje 1,3 milionu sledujících na Instagramu a v posledním videu, které získalo více než 184 tisíc zhlédnutí, odhaluje svou každodenní superpotravinovou rutinu.
A zároveň vysvětluje, proč jsou tři jím vybraná semínka tak účinná.
Prvním hrdinou jsou chia semínka. Po namočení vytvářejí gel, který zpomaluje vstřebávání cukru, vyživuje střevní mikrobiom a pomáhá udržet pravidelné vyprazdňování. "Nikdy je ale nejezte suché," varuje. Dobré je nechat je namočené alespoň 15-20 minut, ideálně přes noc. K snídani je pak oblíbený doktor doporučuje kombinovat s mandlovým mlékem nebo jogurtem a čerstvým lesním ovocem.
Známé i překvapivé
Další supersemínko, které podle něj nemůže chybět ve vašem jídelníčku, je lněné semínko - malé, nenápadné, ale extrémně silné. Obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které působí protizánětlivě a podporují hormonální rovnováhu i správu cholesterolu. "Ale pozor, celé semínko tělo nedokáže vstřebat, musíte ho rozemlít," vysvětluje Sethi. Jedna lžíce mletých lněných semínek ve smoothie nebo ovesné kaši třikrát až čtyřikrát týdně podle něj udělá velký rozdíl v tom, jak se začnete cítit.
Třetí zázrak ve světě semínek jsou bazalková semínka. Vypadají podobně jako chia, ale nabobtnají rychleji a jejich rozpustná vláknina podporuje trávení. V ájurvédské medicíně se používají po staletí a Sethi je rád kombinuje s chia semínky v ovesné kaši nebo mandlovém jogurtu.
Zvládne to každý
Podle odborníka tak nemusíte dělat nic složitého. Stačí tyto tři semínka správně připravit a zařadit do každodenního jídelníčku. A vaše střeva vám poděkují. A co všechno díky nim začnete pociťovat? Lepší trávení, snížení zánětu a pravidelnou stolici - to vše může začít malým ranním rituálem.
Pokud jste hledali jednoduchý způsob, jak podpořit své trávení a celkové zdraví, doktor Sethi má recept, který zvládne opravdu každý.
Zdroj: What's The Jam