Jak se v Kataru (ne)slaví Vánoce. Sváteční atmosféra je i tam, kde ji nečekáte

Vánoce v Kataru nevoní po cukroví ani nezní koledami, přesto mají svou specifickou atmosféru. V muslimské zemi se sváteční motivy objevují hlavně v nákupních centrech, hotelech a kavárnách, kde cílí na zahraniční návštěvníky. Jak vypadají Vánoce v pouštním státě Perského zálivu, kde nikdy nesněží, a přesto tu najdete stromečky, světýlka i zimní dekorace?
Světýlka, zejména v hlavním městě Dauhá, zdobí palmy, stromečky stojí mezi eskalátory v obchodních centrech a regály nabízejí vánoční sladkosti či ozdoby. Je tedy zřejmé, že sváteční atmosféra si našla cestu i do této malé země v Perském zálivu.
