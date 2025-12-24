Přeskočit na obsah
Jak se v Kataru (ne)slaví Vánoce. Sváteční atmosféra je i tam, kde ji nečekáte

Doha, Qatar
Katar je muslimská země, kde Vánoce nepatří k oficiálním svátkům. Přesto jsou tu jejich stopy běžně viditelné.
Zimní pohádka Anastázie, promítaná v Dauhá v kině pod širým nebem, k atmosféře Vánoc rozhodně patří.
Místo vánočních stromků zdobí ulice hlavního města palmy ověnčené svítícími řetězy.
Loďka přidává vánoční atmosféru i na vodě a láká turisty k projížďce i focení.
Vánoční atmosféra uprostřed pouště: palmy v Dauhá zdobí světelné řetězy a sváteční dekorace, které připomínají Vánoce i v zemi, kde nejsou oficiálním svátkem. |
Foto: Shutterstock
Natálie Slavíková

Vánoce v Kataru nevoní po cukroví ani nezní koledami, přesto mají svou specifickou atmosféru. V muslimské zemi se sváteční motivy objevují hlavně v nákupních centrech, hotelech a kavárnách, kde cílí na zahraniční návštěvníky. Jak vypadají Vánoce v pouštním státě Perského zálivu, kde nikdy nesněží, a přesto tu najdete stromečky, světýlka i zimní dekorace?

Světýlka, zejména v hlavním městě Dauhá, zdobí palmy, stromečky stojí mezi eskalátory v obchodních centrech a regály nabízejí vánoční sladkosti či ozdoby. Je tedy zřejmé, že sváteční atmosféra si našla cestu i do této malé země v Perském zálivu.

