Benative
12. 2. Slavěna
Magazín

Jak dnes žije zlaté Nagano? Po letech jsme navštívili město české hokejové euforie

Historie Nagana sahá více než tisíc let zpět. Město vyrostlo kolem buddhistického chrámu Zenkódži, jednoho z nejvýznamnějších v celém Japonsku.
V blízkosti Nagana leží komplex pěti šintoistických svatyní starých přes tisíc let. Cesta k nejvyšší svatyni je lemována impozantní alejí starobylých cedrů.
Oblast Togakuši je spojována s legendami o ninjích. Místní tradice bojových umění a příběhy z dávných dob tu mají hluboké kořeny.
V parku Jigokudani žijí slavní sněžní makakové. V zimě je lze pozorovat, jak se vyhřívají v horkých pramenech obklopeni sněhem.
Oblast je známá množstvím onsenů, tradičních horkých pramenů. Koupání pod širým nebem s výhledem na hory patří k místním rituálům.
Historie Nagana sahá více než tisíc let zpět. Město vyrostlo kolem buddhistického chrámu Zenkódži, jednoho z nejvýznamnějších v celém Japonsku. |
Foto: Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Zatímco se pozornost světa upíná k zimní olympiádě v Itálii, v japonském Naganu plyne čas klidně a tiše. Město, které se v roce 1998 navždy zapsalo do české sportovní paměti, dnes působí nenápadně, téměř ospale. Přesto v jeho ulicích, chrámech i okolních horách stále rezonuje duch her, které změnily dějiny: nejen ty olympijské, ale i ty české. Jak to v Naganu vypadá dnes? Podívejte se do galerie.

Nagano leží v srdci japonského ostrova Honšú, obklopené horskými hřebeny Japonských Alp. Už samotná cesta sem napovídá, že jde o místo, kde hraje prim příroda. Z Tokia se sem dá šinkansenem dostat zhruba za hodinu a půl. Atmosféra tu vládne docela jiná než v pulzující metropoli. Méně ruchu, více prostoru, čistý vzduch a horizont tvořený horami, které v zimě pokrývá sníh a v létě hustá zeleň.

Historie Nagana sahá více než tisíc let zpět. Město vyrostlo kolem buddhistického chrámu Zenkódži, jednoho z nejvýznamnějších v celém Japonsku. Podle tradice ukrývá první buddhistickou sochu přivezenou do země v 6. století. Chrámový komplex je dodnes živým duchovním centrem a zároveň symbolem otevřenosti – na rozdíl od mnoha jiných buddhistických svatyní byl vždy přístupný ženám i mužům bez rozdílu. Právě tady lze pochopit, že Nagano není jen sportovní destinací, ale místem s hlubokými kořeny a silnou identitou.

Zenkódži patří k nejvýznamnějším buddhistickým chrámům v Japonsku. Jeho historie přesahuje 1400 let a dodnes sem proudí poutníci z celé země.Foto: Tereza Šolcová

Když se v roce 1998 konaly zimní olympijské hry v Naganu, znamenalo to návrat pod pěti kruhy do Japonska po dlouhých šestadvaceti letech. Městu to přineslo obrovskou proměnu. Vznikla nová sportoviště, infrastruktura i dopravní spojení, které region otevřelo světu. Hry tehdy přivítaly sportovce z 72 zemí a byly silně spojované s důrazem na ekologii a harmonii s přírodou – téma, které je Japoncům dlouhodobě blízké.

Pro české fanoušky má však Nagano zcela zvláštní význam. Právě tady se odehrál legendární hokejový turnaj, který vyvrcholil zlatem české reprezentace. Turnaj století byl výjimečný i tím, že se ho poprvé v historii zúčastnili hráči z NHL. Finále proti Rusku a památné výkony Dominika Haška se staly součástí národní sportovní mytologie. Název města se v češtině proměnil téměř v symbol – „Nagano“ dodnes evokuje euforii, sounáležitost i pocit, že malá země může dosáhnout velkého vítězství.

Samotná olympijská sportoviště dnes působí klidněji, nikoliv ale opuštěně. Multifunkční hala Big Hat, kde se hrálo hokejové finále, dál slouží sportovním i kulturním akcím. Skokanské můstky v nedaleké lyžařské oblasti Hakuba nebo rychlobruslařský ovál M-Wave připomínají, že město je stále centrem zimních sportů. Zároveň však nepůsobí jako monumentální relikty minulosti – spíše přirozeně zapadly do okolní krajiny a každodenního života.

Nagano je dnes vyhledávané také díky svým onsenům, tradičním horkým pramenům, které jsou rozeseté po celém regionu. Nedaleko leží i slavný park Džigokudani, kde se v zimě v termálních jezírkách koupou sněžní makakové – jeden z ikonických obrazů japonské zimy. Město je rovněž známé produkcí soba nudlí a saké, které těží z čisté horské vody.

V nedaleké oblasti Togakuši leží komplex pěti šintoistických svatyní starých přes tisíc let. Cesta k nejvyšší svatyni je lemována impozantní alejí starobylých cedrů.Foto: Tereza Šolcová

Když se dnes člověk prochází ulicemi Nagana, nenajde okázalé oslavy minulosti. Spíše nenápadné připomínky, fotografie, informační tabule, občas suvenýr s olympijskými kruhy. Město jako by svou slavnou kapitolu přijalo s typickou japonskou střídmostí. O to silněji ale působí osobní vzpomínka každého, kdo si rok 1998 pamatuje.

V době, kdy svět sleduje další zimní olympiádu, může být pohled zpět do Nagana víc než jen nostalgickým návratem. Připomíná, že olympijská města nejsou jen kulisami velkých výkonů, ale skutečnými místy s vlastní historií, kulturou a každodenním životem. A že někdy stačí málo, aby se z tichého horského města stalo místo, kde se psaly velké dějiny.

Zdroj: autorský text

Reklama