Indonésie zakázala hity Ariany Grande a Eda Sheerana. Je to porno, tvrdí úřady

Úřady v indonéské provincii Západní Jáva zakázaly během dne hrát 85 písní, z toho 17 ze západní části polokoule s tím, že jsou obscénní a propagují pohoršlivý obsah. Mezi nimi jsou i hity americké zpěvačky Ariany Grande, Bruna Marse a Eda Sheerana. Podle úředníků zobrazují ženy jako sexuální objekty.

Love Me Harder od Ariany Grande, That’s What I Like Bruna Marse a skladba Eda Sheerana s názvem Shape of You jsou jedny z těch, které se na Západní Jávě smí hrát pouze mezi desátou večer a třetí hodinou ráno.

"Zákaz se netýká písniček, ale jejich textů, které obsahují pornografii, pornografické asociace a obscénnosti," upřesnil pro deník Tempo Rahmat Arifin z vládní vysílací komise. Podle předsedy této komise Dedeha Fardiaha slova některých písní mohou být vnímána tak, že zobrazují ženy jako sexuální objekty.

Představitele úřadů sice tvrdí, že seznam písní není regulací, ale spíše návodem. Nicméně televizním a rádiovým stanicím, které by vybrané písně pouštěly mimo vymezený čas, hrozí sankce.

Jak připomíná britský deník The Guardian, vysílací směrnice na Západní Jávě přichází jen měsíc po návrhu nového zákona omezujícího zahraničí hudbu kvůli strachu, že zahraniční kultura negativně ovlivní tu indonéskou.

Anglický zpěvák Ed Sheeran by i tak měl začátkem května vystoupit v Jakartě a koncert zatím zrušen nebyl.

Popová zpěvačka Ariana Grande v březnu zahájí světové turné a 8. září zahraje i v pražské O2 areně. Američanka také nedávno sesadila svou kolegyni Selenu Gomezovou z pozice nejoblíbenější ženy na Instagramu. Má téměř 146,5 milionu sledujících.

Kontroverzní regulace a nařízení nejsou v indonéské provincii něčím novým. Loni v říjnu například některé úřady volaly po boji s "LGBTQ hrozbou". Chtěly tak předávat příslušným autoritám seznamy homosexuálů a bisexuálů nebo prosadit, aby se ve školách učilo kritice práv LGBTQ komunity.

Západní Jáva je nejlidnatější oblastí Indonésie, žije zde zhruba 48 milionů lidí. Většinově muslimská Indonésie má zákon týkající se pornografie, některé provincie však nařízení ještě zpřísňují.