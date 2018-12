Střechu Lucerny obsadili otužilci. Ve vanách s ledem bojovali proti vánočnímu stresu

V pátek ráno proběhlo v pražské Lucerně otužování na střeše. Kavárník Ondřej Kobza tu lákal dobrovolníky na boj proti vánočnímu stresu a pravou adventní atmosféru, kterou našli v plechových vanách s vodou o teplotě šest stupňů Celsia. "Když si přivstaneme a zažijeme ještě před prací něco zajímavého, tak je ten den lepší," vysvětluje Kobza záměr akce.

Organizátoři připravili akci společně s Českou otužileckou unií a slibovali zlepšení nálady i utužení vůle. "Chtěli jsme udělat něco, co se zase tak často nedělá. Protože že by se otužovalo na střechách, to se asi moc neděje," vysvětluje Ondřej Kobza.

Otužování na střeše Lucerny je podle něj další z akcí, co lidé mohou dělat před prací. "Dělali jsme tady jógu nebo koncerty za východu slunce. Snažíme se 'umět rána'. Když si přivstaneme a zažijeme ještě před prací něco zajímavého, tak je ten den lepší," líčí.

Podle Kobzy nejde o jednorázovou akci, v otužilectví tu chtějí pokračovat. Pořídí možná i dřevěné kádě, v nichž se mohou zájemci na Lucerně "cachtat".