Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Děti odešly, dům zůstal. Podívejte se, jak se břevnovská řadovka změnila v oázu pro manželský pár

Znovu doma - pod tímto názvem architekti prezentují proměnu břevnovské řadovky.
Pražský dům na Břevnově, ve kterém chvíli byl klid i jindy zase živo, prošel dvěma velkými rekonstrukcemi a dnes ukazuje, jak lze skloubit historii s pohodlím moderního bydlení.
Původní dům z padesátých let minulého století sloužil na přelomu milénia pětičlenné rodině. Tehdy studio ADR přetvořilo interiér i dispozice tak, aby vyhovovaly všem – dětem, rodičům i společným chvílím.
Dnes, o dvě dekády později, dům přijal novou tvář: komfortní prostor pro manželský pár s možností setkávání s rodinou a přáteli.
Jde o přirozený posun, který respektuje minulost a současnost.
Zobrazit
22 fotografií
Znovu doma - pod tímto názvem architekti prezentují proměnu břevnovské řadovky. |
Foto: Petr Polák, se souhlasem
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

I domy mají svůj vlastní život. Některé pamatují mnoho dětí, jiné pomalu celou historii hostí jen dva. Pražský dům na Břevnově, ve kterém byl chvíli klid a jindy zase živo, prošel dvěma velkými rekonstrukcemi a dnes ukazuje, jak lze skloubit historii s pohodlím moderního bydlení.

Reklama

Původní dům z padesátých let minulého století sloužil na přelomu milénia pětičlenné rodině. Tehdy studio ADR přetvořilo interiér i dispozice tak, aby vyhovovaly všem – dětem, rodičům i společným chvílím. Dnes, o dvě dekády později, dům přijal novou tvář: komfortní prostor pro manželský pár s možností setkávání s rodinou a přáteli.

Jde o přirozený posun, který respektuje minulost a současnost.

Nemovitost na první pohled vypadá klidně - barevně tlumená fasáda kombinuje jemnozrnnou a hrubou omítku s kamenným zrnem a tlumí výraz celé stavby. Historické členění oken vystřídala moderní řešení - některá jsou dubová, jiná bezrámová či s překrytím vnějším sklem.

Největší změnu pak představuje vikýř v patře směrem do zahrady, který nahradil původní dva malé otvory. V interiéru díky němu proudí světlo a prostor se otevírá do zahrady.

Reklama
Reklama

Příběhy v hlavní roli

Prosklené dveře, odstraněné podhledy a nová práce s materiály dodaly vstupu vzdušnost. A srdcem místa se přirozeně stalo přízemí: obývací pokoj, kuchyně s jídelnou a ložnice s koupelnou, která vznikla díky jemným úpravám dispozice. Patro, kde dříve byly dětské pokoje, tvůrci proměnili v „salón“ pro setkávání rodiny, domácí kino a pokoj pro hosty. A podkroví pak poskytuje soukromí pro návštěvy i dlouhodobější pobyt.

Interiér není však jen o designu, ale o lidech a jejich příbězích. Kamna vyrobil rodinný přítel, masivní nábytek syn investorů, skleněnou sochu darovala kamarádka, textilie vznikly rukama majitelky z vlny ze Skotska.

Světla nad jídelním stolem jsou pak z dánského bazaru, betonové dlaždice na terase z blízké betonárny – každý detail má tak svůj příběh a dům se stal sbírkou okamžiků, vzpomínek a vztahů.

Kooperace historie a současnosti

Autoři přestavby Jana Zoubková, Petr Moráček a Pavel Matyska ze studia „Mimosa architekti“ chtěli, aby se staré prvky snoubily s novým. A je znát, že jejich záměr se vydařil. V domě totiž nechybí renovované parkety či původní pozinkované zábradlí.

Reklama
Reklama

A co dál? Každý detail je pečlivě promyšlený, ale zároveň živý a autentický. Architekti, kteří stáli za druhou rekonstrukcí, zanechali dům otevřený, světlý a přátelský – přesně takový, jaký dnes jeho obyvatelé potřebují.

Dům na Břevnově tak není jen stavbou. Jde o místo, kde se historie prolíná s přítomností a kde každý kout vypráví příběh lidí, kteří v něm žijí. A možná právě proto působí tak přirozeně – protože se stal svědkem toho, jak se život mění, a je připraven mu s klidem otevřít své dveře.

Prohlédnout 22 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.

Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát

Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama