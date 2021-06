Tak trochu temná výhoda. Roli ve "Velrybě" získal Holý i kvůli situaci v rodině

"Já chci taky tatínka, Standa už měl tři", to je jedna z brilantně pronesených hlášek Tomáše Holého v roli Vaška, který pro sebe zoufale hledá otce. Podle režisérky Marie Poledňákové bylo tajemstvím úspěchu i to, že Tomáš své roli dokonale rozuměl, protože i on pocházel z rozvedené rodiny. Sledujte pořad Historky z placu o rodinné komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku.

2:29 Hlavní roli ve Velrybě Tomáši Holému pojistil fakt, že byl z rozvedené rodiny | Video: Aktuálně.cz, North Video