Kolářová se při natáčení Kulového blesku ukázkově "odbourala". Scéna ve filmu zůstala

Nekonečné couvání stěhovacího vozu a scéna s osamoceným klavírem. To jsou dvě pasáže, které by Zdeněk Svěrák z filmu Kulový blesk rád vystřihl. Režisér Ladislav Smoljak na nich ale trval, a tak Svěrák u těchto scének tiše trpí dodnes. Jinak je to ale podle něj bravurně natočený film. Sledujte Historky z placu o dnes už legendární české hořké komedii Kulový blesk.

2:16 Historky z placu Kulový blesk | Video: Aktuálně.cz, Bohemia MP