Hit rapera Logica podle vědců odradil teenagery od sebevražd. Sám bojoval s úzkostmi

Hit rapera Logica s názvem 1-800-273-8255 pomohl snížit sebevražednost mezi americkými teenagery. Autoři nové vědecké studie odhadují, že hudebník svou skladbou zachránil až 245 životů. V textu vypráví o mladíkovi, který přemůže černé myšlenky tím, že zavolá na linku pro prevenci sebevražd, podle níž je píseň pojmenovaná.

"Chtěl jsem druhým pomoct a ohromilo mě, že se to skutečně povedlo," reagoval na výsledky studie raper Logic. | Foto: Profimedia.cz

"Modlil jsem se, aby mě někdo zachránil. Nikdo není za všech okolností hrdina. Lidi říkají, že každý život má cenu. Ten můj ale nikoho nezajímal," zpívá americký raper Logic ve svém hitu 1-800-273-8255. Když píseň nazvanou podle americké linky na prevenci sebevražd v roce 2017 představil na cenách MTV Video Music Awards, počet telefonátů na dané číslo jen v průběhu vystoupení vzrostl o 50 procent.

Podle nové studie, která vyšla v odborném časopise British Medical Journal, navíc Logicova skladba přispěla k úbytku sebevražd o pět a půl procenta mezi mladými Američany ve věku od deseti do devatenácti let. Vědci si tohoto pozitivního vlivu všimli ve třech obdobích: v prvních 34 dnech poté, co singl vyšel, během zmíněného účinkování na cenách MTV a nakonec ještě v průběhu Logicova vystoupení na cenách Grammy v roce 2018.

Výzkumníci vypočítali, že raper svým hitem mohl ve výše uvedených periodách zachránit až 245 teenagerů, kteří by si při průměrné sebevražednosti vzali život. "Známé osobnosti mohou k prevenci sebevražd výrazně přispět, pokud se svými fanoušky komunikují o životních krizích, kterými si samy prošly," uvedl pro zpravodajský web stanice CNN autor studie Thomas Niederkrotenthaler, profesor medicíny na Vídeňské univerzitě.

"K natočení písně mě inspirovalo právě to, že jsem si uvědomil, jaký dopad může mít moje hudba na životy jiných lidí. Chtěl jsem druhým pomoct a ohromilo mě, že se to skutečně povedlo," reagoval na výsledky studie sám Logic.

O temných stránkách života je třeba mluvit

V textu skladby 1-800-273-8255 vypráví o mladém muži, který bojuje se sebevražednými myšlenkami. Místo toho, aby si vzal život, však nakonec vytočí číslo linky na pomoc případným sebevrahům a promluví si se sociální pracovnicí, kterou v písni ztvárnila R&B zpěvačka Alessia Cara.

"Musíš vydržet, i když je cesta ještě dlouhá. Musíš najít světlo i v temnotě, a když se jednou podíváš na svůj odraz, tak nakonec zjistíš, kým opravdu jsi. V té chvíli budeš děkovat Bohu, že jsi to zvládl," zpívá Cara v rapovém hitu.

Logic (vlastním jménem Sir Robert Bryson Hall II.) se pro CNN svěřil, že sám trpěl úzkostnými stavy a depresemi v roce 2016, když byl na turné. S psychickými problémy se tehdy podle svých slov vyrovnával tím, že se snažil trávit více času se svou manželkou a ujasnit si životní priority.

Zažil také několik osobních setkání s fanoušky, kteří mu vyprávěli, jak jim jeho tvorba pomohla k tomu, aby se cítili lépe. Skladbu 1-800-273-8255 pak napsal jen několik měsíců předtím, než si několik známých umělců vzalo život, a stal se tak symbolem naděje.

"Už nechci předstírat, že jsem někým, kým nejsem, a věřím, že moje upřímnost v lidech rezonuje. Získají pak pocit, že jsem jedním z nich. Proto si myslím, že o temných stránkách života, o depresích a úzkostech je potřeba mluvit otevřeně. Lidé stejně nakonec poznají, když se jen přetvařujete," dodal raper.

