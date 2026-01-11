Chtěl dokázat, že krvelačnost šelem je jen mýtus. Třináct let žil v aljašské divočině bok po boku s půltunovými kolosy, zpíval jim a dával jména. Timothy Treadwell věřil, že má s grizzly výjimečné pouto, které ho ochrání. Jenže stačilo jedno osudné rozhodnutí, pár dní zpoždění a zapnutá kamera, která bez milosti zachytila konec jednoho velkého snu.
Do aljašského národního parku Katmai jezdil Timothy Treadwell vždy jen na léto. Park opouštěl ještě před zimou, kdy medvědům dochází potrava a začíná hibernace. Tak tomu bylo i v létě 2003 - Timothy se svou přítelkyní Amie Huguenardovou opustili Aljašku 26. září. Jenže o tři dny později se vrátili na další týden pozorování. Předpověď počasí slibovala déšť, který měl přivést více ryb a zvýšit koncentraci medvědů.
Z obřích grizzlyů šestačtyřicetiletý Treadwell strach neměl. Více než půl tunové tvory považoval za své spřízněné duše a sebe za jednoho z nich. Znal je, zpíval jim a povídal si s nimi. Medvědům věnoval roky života a byl přesvědčen, že s nimi má výjimečné pouto.
Tragédie přišla 5. října 2003, jen den před plánovaným odjezdem.
Treadwellova videokamera, zapnutá ale s krytkou, zachytila šest minut zvukového záznamu útoku meděda - nahrávku, ze které mrazí.
Obyčejný kluk, který miloval zvířata
Treadwell se narodil v roce 1957 jako Timothy Dexter na Long Islandu v New Yorku, třetí z pěti dětí středostavovské rodiny. Podle známých byl obyčejný kluk, který měl rád zvířata. Na střední škole patřil k hvězdám plaveckého týmu a jako skokan do vody získal stipendium na vysokou školu.
Jenže tam se, podle rodičů, všechno zlomilo. „Myslím, že tam začal pít a stýkat se se špatnými lidmi,“ vzpomíná jeho matka Carol Dexterová.
Ve svých 20 letech odešel do Kalifornie, změnil si příjmení na Treadwell a pokusil se prorazit jako herec. Úspěch nepřišel - podle otce se dostal na druhé místo v konkurzu na populární seriál Cheers, hned za pozdější hollywoodskou hvězdou Woodym Harrelsonem. „Strašně ho to vzalo,“ vzpomíná Val Dexter.
Když oslavil třicetiny, byl stále frustrovaný. Z rozmaru nasedl na motorku a vyrazil na Aljašku - místo, kde začal každé léto trávit mezi grizzlymi, natáčet je z bezprostřední blízkosti, dávat jim jména jako „Tlusťoch“ nebo „Dlouhán“ a tvrdit, že jim rozumí lépe než kdokoli jiný.
Mezi medvědy bez jakékoli ochrany
Jeho mise na ochranu medvědů začala koncem 80. let, po téměř smrtelném předávkování heroinem. Ve své knize Among Grizzlies popsal první setkání s medvědem z bezprostřední blízkosti jako „pohled do zrcadla“. Tento moment mu změnil život - přestal pít, užívat drogy a zrodila se v něm celoživotní vášeň pro grizzly.
Treadwell se pasoval do role jejich ochránce, tvrdil, že brání medvědy před pytláky a lidskou chamtivostí. Brzy získal i širší mediální pozornost: v roce 1999 produkoval a vystupoval v pořadu The Grizzly Diaries pro Discovery Channel, v roce 2001 byl hostem talk show Davida Lettermana a cestoval po USA, aby školní děti vzdělával o medvědech.
Založil organizaci Grizzly People a natáčel desítky hodin záběrů z bezprostřední blízkosti - dnes odborníky považovaných za výjimečné, ale extrémně riskantní. Treadwell opakovaně porušoval pravidla parku a pohyboval se mezi medvědy bez jakékoli ochrany, nenosil ani sprej proti medvědům.
Tragédie den před odjezdem
V létě 2003 strávil s partnerkou čas v oblasti Kaflia Bay. Plánovali odejít ještě před říjnem, kdy medvědi začínají hibernovat. Původně oblast opustili 26. září, ale pár dní později se rozhodli vrátit na další týden pozorování. Treadwell ještě toužil po posledním setkání se svou oblíbenou medvědicí.
Zvířata však byla před blížící se zimou a kvůli nedostatku potravy agresivnější než obvykle. Do okolí také přicházeli cizí medvědi, kteří nebyli zvyklí na Treadwellovu přítomnost.
Co přesně Treadwell osudný večer dělal, není jasné. Podle vyšetřovatelů si večer přehrával své záběry, podle jiných šel jen na toaletu. Když však vyšel ze stanu, narazil přímo na medvěda.
Nahrávka, ze které mrazí
Treadwellova poslední slova zaznamenala zapnutá kamera. Šestiminutová nahrávka se však nikdy nedostala na veřejnost. Roky ji měla uschovanou jeho kamarádka a bývalá přítelkyně Jewel Palovaková, pořád zůstává pod zámkem v trezoru.
Obsah nahrávky však už v minulosti popsal policista Chris Hill. „Slyšíte jejich křik. Ona křičí: ‚Je ten medvěd pořád tady? Předstírej, že jsi mrtvý!‘ On jí radí, aby medvěda bila pánví. Pak říká něco ve smyslu, že umírá. Medvěda samotného neslyšíte,“ popsal.
První místo tragédie zahlédl pilot, který měl pár vyzvednout. Kemp našel opuštěný, uviděl však medvěda stojícího nad těly. Dvě zvířata museli strážci parku zastřelit, protože byla agresivní. V útrobách jednoho z nich koroner objevil lidské ostatky.
Film, kritika a odkaz
V roce 2005 uvedl německý filmový režisér Werner Herzog dokument Grizzly Man, který obsahuje Treadwellovy vlastní záběry a mapuje jeho život mezi medvědy. Film ukázal medvědy v každodenních, intimních situacích a přiblížil jejich krásu i chování.
Na druhou stranu kritici poukazují na riskantní chování a diskutují o Treadwellově skutečném přínosu pro ochranu přírody. „Jeho mise byla neúspěšná, snažil se chránit konkrétní medvědy a přitom způsobil smrt alespoň dvou z nich,“ říká biolog Wesley Larson.
Tom Smith z Aljašského vědeckého centra dodává: „Porušoval všechna pravidla parku ohledně vzdálenosti od medvědů, obtěžování divokých zvířat a zasahování do přírodních procesů. Byl opakovaně varován. Je to tragická událost, ale není nepředvídatelná.“
Zdroje: People, ABC News, Factual America
