Evropa má problém. Nová analýza Světové zdravotnické organizace ukazuje, že starý kontinent zůstává globálním centrem spotřeby tabáku. A nejhorší pohled se naskýtá na nejmladší generaci.
Evropské dívky ve věku 13 až 15 let mají nejvyšší míru užívání tabáku ve své věkové skupině na světě, přičemž každý sedmý mladistvý Evropan užívá elektronické cigarety. S odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o tom napsal zpravodajský deník The Guardian.
Evropa si podle analýzy WHO drží postavení největšího spotřebitele tabáku na světě a až do roku 2030 se očekává, že tomu tak bude i nadále. Zároveň zpráva upozorňuje na obzvlášť znepokojující trendy užívání tabáku mezi mladistvými.
Čtyři z deseti dospělých kuřaček na světě – tedy přibližně 62 milionů žen – žijí právě v Evropě, zatímco čtyři miliony dospívajících v Evropě ve věku 13 až 15 let užívají tabákové výrobky.
Pokud jde o elektronické cigarety, Evropa má nejvyšší podíl pravidelných uživatelů mezi dospívajícími, konkrétně 14,3 procenta dětí ve věku 13 až 15 let. Mezi dospělými se Evropa řadí na druhé místo ve světě, hned za Asii. Užívání tabáku způsobuje odhadem 1,1 milionu úmrtí ročně po celé Evropě.
Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge uvedl, že bez rychlých opatření zůstane Evropa do roku 2030 nejhorší region z hlediska užívání tabáku. Vysoká míra používání elektronických cigaret mezi dětmi podle něj souvisí s tím, že průmysl cílí reklamu na mladé lidi.
VIDEO: Alternativy cigaret obsahují násobky nikotinu. Závislost tak vzniká rychleji
„Máme odpovědnost jednat okamžitě; chránit mladé lidi před závislostí na nikotinu, zabránit vlivu průmyslu na zdravotní politiku a prosazovat předpisy, které zabrání celoživotnímu zbytečnému poškození zdraví,“ uvedl Kluge.
„Evropské dívky ve věku 13 až 15 let mají nyní nejvyšší míru užívání tabáku ve své věkové skupině na celém světě. Není to náhoda, jde o důsledek cílené strategie průmyslu, který oslovuje mladé lidi ochucenými produkty a sofistikovaným marketingem na sociálních sítích,“ dodal.
Země jako Belgie, Dánsko či Nizozemsko dokazují, že lze nové produkty regulovat a omezovat reklamu. Tento názor sdílí i jeho kolegyně z WHO Kristina Mauerová-Stenderová, podle níž je nutné zaměřit se na regulaci nových nikotinových výrobků. „Desítky let pokroku jsou ohroženy, pokud politika nedrží krok s rychle se vyvíjející situací v oblasti nikotinu,“ uvedla.
Zdroj: WHO, The Guardian
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Rusko se ocitlo v pasti, píše prestižní list. V „zóně smrti“ nejde přežít věčně
Ruské hospodářství se ocitlo v tzv. zóně smrti – země nyní padá do stavu, ze kterého už možná není ani návratu, varuje analýza listu The Economist. Zbrojovky sice jedou naplno, zbytek země ale strádá. I přesto Vladimir Putin ale věří, že se Západ vyčerpá dřív než on, a proto v boji pokračuje i za cenu možného budoucího kolapsu.
ŽIVĚMířili jsme na íránského prezidenta i na ajatolláha Chameneího, zní z Izraele. Trefili dívčí školu, hlásí Írán
Izraelsko-americké útoky cílily v sobotu ráno i na íránského prezidenta Masúda Pezeškjána a duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl nejmenovaný izraelský činitel. Izraelská televize Channel 12 s odkazem na další anonymní zdroje uvedla, že údery byly velmi úspěšné, pokud jde o likvidaci íránského vedení. Pentagon oznámil, že operace proti Íránu se jmenuje Epic Fury (Epická zuřivost).
Fantastická Maděrová. Po zlaté olympiádě zazářila i ve Světovém poháru
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila při prvním startu po vítězství na olympijských hrách druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v polské Krynici.
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.