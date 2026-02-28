Přeskočit na obsah
Generace v dýmu. Evropské dívky ovládly žebříček, který v sobě skrývá riziko

ČTK,Redakce Magazín

Evropa má problém. Nová analýza Světové zdravotnické organizace ukazuje, že starý kontinent zůstává globálním centrem spotřeby tabáku. A nejhorší pohled se naskýtá na nejmladší generaci.

Evropské dívky ve věku 13 až 15 let mají nejvyšší míru užívání tabáku ve své věkové skupině na světě, přičemž každý sedmý mladistvý Evropan užívá elektronické cigarety.Foto: Profimedia.cz
Evropské dívky ve věku 13 až 15 let mají nejvyšší míru užívání tabáku ve své věkové skupině na světě, přičemž každý sedmý mladistvý Evropan užívá elektronické cigarety. S odkazem na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o tom napsal zpravodajský deník The Guardian.

Evropa si podle analýzy WHO drží postavení největšího spotřebitele tabáku na světě a až do roku 2030 se očekává, že tomu tak bude i nadále. Zároveň zpráva upozorňuje na obzvlášť znepokojující trendy užívání tabáku mezi mladistvými.

Čtyři z deseti dospělých kuřaček na světě – tedy přibližně 62 milionů žen – žijí právě v Evropě, zatímco čtyři miliony dospívajících v Evropě ve věku 13 až 15 let užívají tabákové výrobky.

Pokud jde o elektronické cigarety, Evropa má nejvyšší podíl pravidelných uživatelů mezi dospívajícími, konkrétně 14,3 procenta dětí ve věku 13 až 15 let. Mezi dospělými se Evropa řadí na druhé místo ve světě, hned za Asii. Užívání tabáku způsobuje odhadem 1,1 milionu úmrtí ročně po celé Evropě.

Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge uvedl, že bez rychlých opatření zůstane Evropa do roku 2030 nejhorší region z hlediska užívání tabáku. Vysoká míra používání elektronických cigaret mezi dětmi podle něj souvisí s tím, že průmysl cílí reklamu na mladé lidi.

VIDEO: Alternativy cigaret obsahují násobky nikotinu. Závislost tak vzniká rychleji

To, co nehoří, je pro člověka opravdu méně škodlivé. Současně ale alternativy k cigaretám obsahují jiné škodlivé látky a až desetinásobky nikotinu. | Video: Michael Rozsypal

„Máme odpovědnost jednat okamžitě; chránit mladé lidi před závislostí na nikotinu, zabránit vlivu průmyslu na zdravotní politiku a prosazovat předpisy, které zabrání celoživotnímu zbytečnému poškození zdraví,“ uvedl Kluge.

„Evropské dívky ve věku 13 až 15 let mají nyní nejvyšší míru užívání tabáku ve své věkové skupině na celém světě. Není to náhoda, jde o důsledek cílené strategie průmyslu, který oslovuje mladé lidi ochucenými produkty a sofistikovaným marketingem na sociálních sítích,“ dodal.

Země jako Belgie, Dánsko či Nizozemsko dokazují, že lze nové produkty regulovat a omezovat reklamu. Tento názor sdílí i jeho kolegyně z WHO Kristina Mauerová-Stenderová, podle níž je nutné zaměřit se na regulaci nových nikotinových výrobků. „Desítky let pokroku jsou ohroženy, pokud politika nedrží krok s rychle se vyvíjející situací v oblasti nikotinu,“ uvedla.

Zdroj: WHO, The Guardian

