Kam na nejlepší hot dog ve Vsetíně? Do ukrajinského bistra Frank

Když Vadim Naumovich popisuje ingredience a přípravu valašského a ukrajinského hot dogu, zní to jako poezie. "Ano, to mi jde, to mě baví," směje se muž, který se zároveň omlouvá, že jeho čeština není dokonalá. Do Česka přijel s ženou a dcerou minulý rok v březnu a před měsícem otevřeli ve Vsetíně vlastní bistro s hot dogy.

"Náš bestseller je hot dog chilli mango, ve kterém je omáčka z čerstvého manga, chilli, klobása a sýr čedar," popisuje Vadim Naumovich, který otevřel s manželkou ve Vsetíně na Zlínsku bistro s hot dogy Frank. "Chtěli jsme otevřít něco nového, co tady ještě není. Aby to lidi vyzkoušeli a řekli si 'wau'. Navíc chceme ukázat, že i fast food může být kvalitní a chutný," říká.

Vadim přijel do Česka s manželkou Irou a osmiletou dcerou Lizou minulý rok v březnu. Do té doby žil s rodinou 120 kilometrů od Kyjeva ve městě Žitomir. Ve Vsetíně už několik let žila sestra jeho manželky, která jim pomohla s přesunem a usazením ve Zlínském kraji. V Žitomiru Vadim podnikal, v místním parku provozoval dva jídelní stánky - jeden s trdelníky a druhý právě s hot dogy.

Musí to dobře chutnat i vypadat

"Lidé do parku chodili rádi na procházky, ale nebylo tam nic k jídlu. První jsme otevřeli stánek se sladkými i slanými trdelníky a o několik měsíců později také stánek s hot dogy. Na Ukrajině máme zažité, že fastfood je jen nezdravý a nekvalitní. Tak jsme chtěli ukázat, že to tak nemusí být," říká Vadim, zatímco stojí před svým novým bistrem v centru Vsetína, do kterého se už pouhý měsíc od otevření sjíždějí lidé z okolních měst a vesnic.

"Kromě toho, aby jídlo dobře chutnalo, také chci, aby skvěle vypadalo. I když nemám sociální sítě rád, právě díky nim se o nás dozvěděli lidé, kteří bydlí 20 kilometrů daleko," vysvětluje. "Pozitivní zpětná vazba je pro mě důležitější než finanční odměna," dodává, zatímco se zdraví s americkým zákazníkem, který jejich bistro navštěvuje pravidelně každý den.

Kvalitní suroviny jsou základ

Několik měsíců hledal Vadim v Česku dodavatele kvalitního masa a housek. "Chtěl jsem máslové housky, které budou křupavé, nahoře opečené a vevnitř jemné. Stejně tak jsem sháněl hot dogy s vysokým podílem masa. Nakonec jsem našel dodavatele v Brně," říká Vadim s tím, že chce apelovat na důležitost kvalitních potravin.

"Zdravé stravování nemusí být jen o salátech a zelenině, ale o tom, že jíme kvalitní suroviny bez chemie. Například hranolky smažíme na slunečnicovo-řepkovém oleji, protože nechceme, aby tam byly transmastné kyseliny. Jednoduše kvůli tomu, že je má ráda také naše dcera a jí je často," vysvětluje Vadim.

V nabídce je ukrajinský i valašský hot dog

Ve své nabídce má osm druhů hot dogů, hamburger, wrap a tři druhy hranolků - klasické, batátové a crispers (čtvrtky brambor - pozn. red.). Recepty vymýšlí jeho žena, zatímco on se stará o organizaci a chod bistra. Zákazníci si mohou vybrat například americký hot dog, bezmasý italský hot dog, valašský hot dog, pálivý red devil nebo ukrajinský hot dog.

"Ve valašském je například kysané zelí, papriková klobása, tatarka, škvarky a smažená cibule. V ukrajinském zase klobása, čerstvá cibule a křen, nakládaná okurka a majóneza. Je to trochu pálivé," popisuje nadšeně rodinný byznys Vadim. Jako sladkou tečku prodává také kvalitní smetanovou zmrzlinu s přírodními ovocnými polevami.

Pracoval v místní restauraci

Než si otevřel vlastní bistro, pracoval dva měsíce ve vsetínské restauraci. Pozoroval, co mají místní lidé rádi a co by je mohlo oslovit. Zbytek času na dálku řídil své stánky na Ukrajině, které po pár měsících od začátku války znovu otevřel. "Lidé nemohou sedět jen doma, potřebují se také trochu bavit," říká Vadim, který získal kapitál na otevření a provoz místního bistra z výdělků v rodné zemi.

Svěřuje se, že z části vydělaných financí z ukrajinského podnikání podporuje ukrajinskou armádu. "Například kupujeme výkonné světlomety pro detekci íránských dronů v noci. Nebo poskytujeme lékárničky a různé další spotřební materiály, na které většinou není dostatek financí od státu," vyjmenovává.

Do budoucna by si rád otevřel další pobočky hot dogů v Olomouci a v Ostravě. V současné době chce rozšířit místa na sezení a plánuje přidat také nové druhy hot dogů, včetně bezlepkového pečiva a vegetariánské klobásy. "Například plánujeme udělat kyjevský hot dog. Na Ukrajině je typickým jídlem smažený karbanátek, který je rozřezaný, vytéká z něj máslo s koprem a často se podává s bramborovou kaší. Tohle jídlo inspirovalo batátové hranolky s nugetkami, které polijeme máslem a koprem," uzavírá.

