Veselé fotky mazlíčků, které rozesmějí. Máte lepší? Pošlete je do světové soutěže

Světová charitativní soutěž o nejzábavnější fotku domácích mazlíčků zveřejnila první ukázku z letošních snímků. Do uzávěrky zbývá ještě měsíc. Loni se mezi vítěze dostal i český fotograf Jakub Gojda se snímkem koně, který se "směje" podobně jako jeho jezdkyně. Absolutní vítězství a cena ve výši téměř 60 tisíc korun tehdy připadly Zoe Rossové a její fotce štěněte jménem Pepper.

Cílem soutěže Comedy Pet Photo Awards není jen pobavit lidi, ale také podpořit charitativní organizace zaměřené na ochranu zvířat. Letos hodlá věnovat 30 tisíc liber (bezmála 900 tisíc korun) organizacím Dean Farm Trust, London Inner City Kitties and Wild at Heart Foundation.

"Doufáme, že snímky, které jsme právě zveřejnili jako ukázku z toho, co přišlo do soutěže, vyvolají u diváků úsměv a snad také přilákají další fotografy, ať už amatérské nebo profesionální, aby se o své úlovky také podělili," konstatoval spoluzakladatel soutěže Tom Sullam. "A navíc, vstup do juniorské kategorie je letos zcela zdarma a máme i extra ceny pro nejlepší video," dodal.

Kromě toho, že obdrží finanční odměnu ve výši dvou tisíc liber, si celkový vítěz bude moci vybrat charitativní organizaci ze schváleného seznamu, která pak obdrží další peněžní dar ve výši pěti tisíc liber. Finalisté, které zvolí odborná porota, budou známi v polovině července a vítězové v září. Kromě toho je letos vyhlášena také Cena veřejnosti, v níž mohou lidé hlasovat pro své favority na webových stránkách (bude to možné od poloviny července).

Příspěvky lze do soutěže zasílat prostřednictvím webových stránek www.comedypetphoto.com až do 1. července 2022 do 23.59 hodin londýnského času.

Soutěž Comedy Pet Photo vytvořili Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam proto, aby oslavili pozitivní a zásadní roli, kterou mohou domácí mazlíčci hrát v našich životech. Navíc chtěli společně s hlavním sponzorem, kterým je pojišťovna Animal Friends, věnovat tolik potřebné peníze na zvířecí charitu.