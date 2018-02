Gorila, která měla být zabita pro maso. Příběh zvířete a jeho zachránce dojal diváky fotosoutěže

před 2 hodinami

Zní to naprosto neuvěřitelně, ale bohužel je to pravda. Gorilu Pikin v Africe chytili lovci, aby ji prodali na maso. Naštěstí se ji podařilo zachránit a její příběh, zachycený na snímku kanadské fotografky Jo-Anne McArthurové, okouzlil diváky prestižní světové fotosoutěže Wildlife Photographer of the Year.

Fotografie gorily a jejího zachránce Appolinaira Ndohoudoua získala počátkem tohoto týdne cenu diváků v soutěži Wildlife Photographer of the Year. Gorile Pikin hrozila smrt, lovci ji totiž hodlali zabít a prodat její maso na trzích v Kongu. Podle statistik ochránců přírody takto skončí každý rok až 300 goril. Gorilí samici Pikin, vytrženou z rodného prostředí v nížinném pralese a uvrženou do zajetí, osvobodila organizace Ape Action Africa. Po záchraně z rukou lovců se o ni staral ochránce přírody Appolinaire Ndohoudou (na snímku). Jeho příběh připomíná to, co se stalo Pikin. I on byl - kvůli občanské válce zuřící v Čadu - násilně vytržen z domova. I on se musel snažit znovu se vrátit do života. A pomohlo mu v tom, že začal pracovat v organizaci zaměřené na ochranu zvířat. Snímek Jo-Anne McArthurové zachycuje Pikin v okamžiku, kdy se v Appolinairových rukou probírá z narkózy, do níž byla uvedena, aby v klidu přežila dlouhou cestu do bezpečí. "Jsem moc ráda, že moje fotografie oslovila tolik lidí, a doufám, že přispěje k tomu, abychom se více starali o osudy zvířat. Pravidelně dokumentuji krutost, které jsou zvířata vystavena ze strany člověka. Občas se naštěstí setkám i s příběhem o záchraně a naději," konstatovala autorka vítězného snímku. "Jde o inspirující snímek, který je symbolem toho, jak člověk dokáže chránit ohrožené druhy a vytvářet příznivější a trvale udržitelnou budoucnost pro život na naší planetě," konstatoval Michael Dixon, ředitel Přírodopisného muzea v Londýně (Natural History Museum). Právě tato instituce pořádá celosvětovou fotosoutěž Wildlife Photographer of the Year. 15 fotografií Smutný záběr padlého giganta se stal nejlepší fotkou roku Diváci hlasovali v rámci výstavy, která je až do 28. května k vidění v londýnském Přírodopisném muzeu. Rozhodovali se mezi finálovými snímky, které vybrala porota z více než 50 tisíc fotografií zaslaných do soutěže. Nejvíce je zaujala fotografie pořízená Jo-Anne McArthurovou. Snímky ze soutěže najdete také na Facebooku (facebook.com/WildlifePhotographerOfTheYear) a na Instagramu (instagram.com/nhm_wpy/).

