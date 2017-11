Nádherná Afrika. Fotograf přírody Bence Máté ukazuje, co umí nový Panasonic Lumix G9

před 56 minutami

Panasonic představil svou novou bezzrcadlovku Lumix G9, která je určena především pro fotoreportéry nebo třeba pro fotografy přírody. A kromě série velmi zajímavých technických údajů zveřejnil i ukázkové snímky, které s novinkou pořídil renomovaný fotograf přírody Bence Máté. Pojďte se podívat.

V poslední době jsme svědky ohromného nástupu takzvaných bezzrcadlovek, jejichž výrobci se snaží vybojovat si respekt nejen mezi amatérskými fotografy, ale stále více také mezi profesionály.

Jednou z firem, které jsou v tomto směru velmi aktivní, je i Panasonic. Po bezzrcadlovce Lumix GH5, která je určena především profesionálním a velmi pokročilým filmařům, přišla tato firma nyní i s novým modelem, který cílí na profesionální fotoreportéry či fotografy přírody.

Panasonic (společně s Olympusem) v tomto směru prosazuje snímač o velikosti Micro 4/3, který je výrazně menší než u plnoformátových zrcadlovek. To má své nevýhody (například horší výkon za velmi špatných světelných podmínek), ale také výhody. Například to, že fotoaparáty i objektivy jsou podstatně menší, lehčí a nenápadnější, než je běžné u profesionálních zrcadlovek, což je z pohledu některých reportérů velmi důležitá vlastnost.

Nový Panasonic Lumix G9 přináší řadu věcí, které pokročilý a profesionální fotograf ocení. Některé jsou vidět už na první pohled. Například na horní straně těla je stavový displej (který byl dříve typický právě pro profesionální zrcadlovky). Na těle najdete také malý joystick, kterým se dá velmi rychle určit místo, na něž má fotoaparát zaostřovat. A samozřejmě jsou tu i dva sloty pro paměťové karty, bez kterých už pořádný profesionální fotoaparát prostě nemůže být.

Zajímavé parametry se ovšem skrývají i "pod kapotou". Fotoaparát má snímač s rozlišením 20 megapixelů, stejně jako Lumix GH5 nebo Lumix GX8. Ovšem pomocí mikroposunu snímače dokáže fotit i snímky s rozlišením 80 megapixelů (vzniknou složením několika rychle po sobě pořízených záběrů). Podobnou funkci známe např. od Olympusu.

Panasonic říká, že duální stabilizace obrazu (spolupracuje při ní stabilizátor v objektivu a v těle přístroje) umožňuje fotografovat ostré snímky za světelných podmínek až o 6,5 expozičního stupně horších než bez stabilizace. Takže jste-li schopni pořídit bez stabilizace ostrou fotku časem 1/60 s, se stabilizací by se vám to mělo podařit i s expozicí trvající až 1,5 vteřiny (samozřejmě "z ruky", ne ze stativu).

Další věcí, kterou chce Panasonic lákat profesionální fotografy, je rychlost. Pokud využijete elektronickou závěrku, je Lumix G9 schopen fotit rychlostí až 20 snímků za sekundu a přitom přeostřovat na pohybující se objekt. S pevným zaostřením na jeden bod se tato rychlost zvedne až na 60 snímků za sekundu (ve formátu raw a v plném rozlišení).

Vybrané parametry

Velikost snímače Micro 4/3 Rozlišení snímače 20 Mpx Rychlost fotografování (el. závěrka, AF) 20 snímků za sekundu Počet zaostřovacích bodů 225 Hledáček elektronický Displej otočný, dotykový Cena (česká zatím nebyla oznámena) 1699 USD (za tělo)

Fotoparát je odolný proti stékající vodě, vlhkosti a prachu, což je při profesionální práci také důležité. Zajímavý je i elektronický hledáček, který patří k těm vůbec největším, se kterými se lze u bezzrcadlovek potkat.

Panasonic se rozhodl, že to, co novinka umí, předvede pomocí fotek - svěřil Lumix G9 známému maďarskému fotografovi přírody Benceovi Mátému. Jedná se o vítěze prestižní soutěže BBC Wildlife Photographer of the Year, který přispívá do takových časopisů, jako je například National Geographic. Jeho snímky (včetně parametrů, za kterých byly pořízeny) najdete v galerii u tohoto článku.

Spolu s fotoaparátem Lumix G9 společnost Panasonic představila také nový teleobjektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností, Leica DG Elmarit 200 mm f/2.8 Power O.I.S. (jde o ekvivalentní ohniskovou vzdálenost ke 400 mm na fullframovém fotoaparátu). Je to vůbec první teleobjektiv s vysokou světelností a pevným ohniskem vyráběný pod značkou Leica DG.