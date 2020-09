Liščí hry a veverka, kterou vyděsily sovy. Krásné fotky přírody z prestižní soutěže

Foto: Matthew Maran, Wildlife Photographer of the Year

Na vyhlášení vítězů nejprestižnější světové fotografické soutěže zaměřené na přírodu si ještě budeme muset měsíc počkat, ale pořadatelé jako ochutnávku zveřejnili některé ze snímků, které porotu Wildlife Photographer of the Year 2020 zaujaly. A jak je patrné z naší fotogalerie, i mezi fotografiemi, které získaly od poroty čestná uznání, jsou opravdu excelentní záběry.

Liščata, která se hravě přetahují o krysu, oko hrocha zírající z mohutné hromady bahna nebo vačnatci vykukující zvědavě ze sprch v jednom z australských rekreačních resortů. To jsou jen některé z fascinujících záběrů, které ještě před vyhlášením vítězů zveřejnili pořadatelé fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year 2020.

Z pohledu fotografů divoké přírody jde o nejprestižnější soutěž na světě - i proto, že ji pořádá Přírodovědné muzeum v Londýně (Natural History Museum). Právě v jeho budově bude také od 16. října k vidění velká výstava zahrnující 100 nejlepších snímků. Potrvá až do 6. června 2021 a můžeme jen doufat, že se situace kolem koronavirové epidemie zlepší natolik, aby se zase rozjel turistický ruch a cesty do Londýna.

Soutěž ukazuje nejlepší snímky divoké přírody a kromě toho dává prostor i fotožurnalistům, kteří se zabývají tématy souvisejícími s ochranou životního prostředí.

Fotografie, které londýnské Přírodovědné muzeum nyní zveřejnilo, získaly od porotců ocenění Highly Commended, což by se dalo přirovnat k čestnému uznání. Vítězné snímky budou představeny 13. října. Vyhlášení se letos bude vysílat na internetu, poprvé ve více než padesátileté historii soutěže.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno bezmála 50 tisíc fotografií od amatérských i profesionálních fotografů celého světa. Předseda poroty Roz Kidman Cox, uvedl, že všechny z nyní zveřejněných fotografií, které získaly ocenění Highly Commended, lze považovat za vítězné. Budou totiž zahrnuty v souboru 100 nejlepších snímků pro výstavu.

Pro fotografy: 19. října začíná ročník 2021

V pořadí už 57. roční soutěže pak odstartuje 19. října 2020. Je otevřen všem fotografům. Objeví se nové kategorie, které chtějí přilákat autory, zaměřující se na dokumentování vlivu člověka na přírodu a celou planetu.