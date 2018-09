Nejlepší fotky zvířat roku 2018: Rybí strážce, boj surikat s hadem, liška v Černobylu

Foto: Wayne Jones, Wildlife Photographer of the Year

Isak Pretorius, JAR: Lvice. Snímek oceněný v kategorii Portréty zvířat. (Canon EOS-1D X Mk II., Canon 600mm f/4,1/400 s, f/4, ISO 1600). Foto: Wayne Jones, Wildlife Photographer of the Year

Prestižní mezinárodní fotografická soutěž Wildlife Photographer of the Year zveřejnila první oceněné snímky z letošního ročníku a jsou mezi nimi opět úžasné záběry. Vítězové budou vyhlášeni 16. října v londýnském Přírodopisném muzeu.

Soutěž Wildlife Photographer of the Year, pořádaná britským Přírodopisným muzeem (Natural History Museum) letos vstoupila už do svého 54. ročníku.

"Byli jsme ohromeni úžasnou kvalitou snímků, které fotografové přihlásili do letošního ročníku. Už se těším, až uvidím všechny oceněné fotografie na výstavě. Jsem si jist, že návštěvníky překvapí, že je budou inspirovat a že přispějí k tomu, aby byla ještě větší pozornost věnována ohroženým druhům a ekosystémům," řekl Ian Owens z Přírodpisného muzea, který byl jedním z členů poroty.

Výstava v muzeu bude zahájena 19. října a návštěvníci si tam budou moci tradičně prohlédnout stovku nejlepších fotografií ze soutěže.

Profesionální i amatérští fotografové z 95 zemí světa letos do soutěže zaslali na 45 tisíc snímků. Celkoví vítězové soutěže budou známi 16. října. Snímky do následujícího 55. ročníku soutěže bude možné zasílat od 22. října do 13. prosince 2018.