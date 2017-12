Do Prahy přijíždějí X-Photographers z celého světa, začíná jejich velká výstava

před 31 minutami

Do Prahy míří řada známých světových fotografů, kteří pracují s technikou od společnosti Fujifilm. Skupina X-Photographers, do které patří mimo jiné i jeden z nejsledovanějších světových fotografů na sociálních sítích Elia Locardi, bude až do poloviny ledna vystavovat své snímky v pražském Czech Photo Centre.

Výstava X-Photographers přináší do Česka jedinečnou tvorbu sedmadvaceti světových fotografů, umělců a dobrodruhů, kteří jsou držiteli prestižních ocenění, jako je World Press Photo, Sony World Photography, International Photography of the Year nebo Czech Press Photo. Jejich fotografie jsou také často publikovány ve slavných novinách a časopisech, jako jsou Time, New York Times nebo Guardian.

O výstavě X-Photographers Název: World's X-Photographers Are Coming to Prague!

World's X-Photographers Are Coming to Prague! Vernisáž: čtvrtek 7. 12., 18-20 hod.

čtvrtek 7. 12., 18-20 hod. Výstava: 8. 12. až 14. 1. 2018

8. 12. až 14. 1. 2018 Kde: Czech Photo Centre, Praha

Czech Photo Centre, Praha Otevírací doba: út-pá 11-18, so-ne 10-18

út-pá 11-18, so-ne 10-18 Vstupné: 50 Kč, snížené 30 Kč

"Je nám ctí, že tolik světových X-Photographers přijalo naše pozvání účastnit se této výstavy. Většina z nich bude navíc přítomna i na slavnostním zahájení. Budou zde také přednášet a povedou workshopy," říká organizátorka výstavy Aneta Změlíková z české pobočky Fujifilm.

Tematický záběr fotografů je široký, výstava bude rozdělena do devíti sekcí prezentujících devět témat. Každé téma zastupuje jeden český autor a několik jeho kolegů z různých zemí světa. Organizátoři tak chtějí konfrontovat českou fotografii s tou světovou.

A co je skupina X-Photographers? Jedná se o vybrané fotografy, kteří spolupracují s Fujifilmem a testují nejnovější modely fotoaparátů. Obvykle mají tuto techniku v ruce dříve, než jde do prodeje - a dávají zpětnou informaci vývojovému týmu, co je potřeba vylepšit nebo upravit, aby přístroj vyhovoval potřebám zkušených fotografů.

Skupina vznikla v roce 2012 a dnes má již přes 500 členů z 60 zemí světa s vlastní on-line galerií na www.x-photographers.com.

Doprovodný program výstavy najdete na www.czechphotocentre.cz v sekci aktuální výstavy - X-Photographers nebo také na Facebooku World's X-Photographers in Prague.

Zastoupení fotografové podle témat: